Aerca y Acovim rechazan instalación de ferias “foráneas” y temporarias

Las dos entidades gremiales que nuclean a los sectores empresarios y comerciales de Villa María se unieron para manifestar su rechazo a la llegada a la ciudad de ferias temporarias provenientes de otras ciudades y pidieron al Municipio acciones que limiten su radicación.

Este martes por la siesta hubo una reunión entre representantes de Aerca, Acovim y el gobierno local para tratar de llegar a un consenso sobre qué hacer frente a este tipo de emprendimientos, que llegan para vender productos a bajo precios, en lo que consideran una “competencia desleal” para los comercios locales.

La oposición a las ferias

Laura Varetto, presidenta de la Cámara de Comercio de Aerca, mencionó que en los últimos tiempos han tenido que enfrentar el problema de las ferias itinerantes, también conocidas como “Saladas”, que afectan negativamente al comercio local.

“En esta ocasión, nos unimos para expresar nuestra firme oposición a este tipo de eventos que ponen en riesgo la estabilidad de nuestros negocios. La situación actual de bajas ventas que atraviesa el sector comercial es de suma gravedad, como bien lo saben ustedes y la población en general. Estamos realizando denodados esfuerzos en conjunto para revertir esta situación, como por ejemplo la iniciativa Villa María Sale, que hasta ahora ha sido un éxito rotundo gracias al apoyo de nuestros comerciantes”, declaró.

“Si bien el comercio es libre y existen leyes que se deben respetar, consideramos que las ferias itinerantes no compiten en igualdad de condiciones. Un comerciante local que paga alquileres, impuestos y sueldos se ve seriamente afectado por la presencia de estos eventos temporarios que se llevan una gran cantidad de dinero en un corto período de tiempo”.

“Las ferias itinerantes no generan un impacto económico significativo en la comunidad, ya que la mayoría de los ingresos se van con los organizadores externos. Además, no contribuyen al desarrollo local ni generan empleos estables. Por lo tanto, solicitamos de manera terminante que no se brinde ningún tipo de apoyo a estas ferias itinerantes ni a ninguna otra que perjudique al comercio local”.

El rol del comercio local

Ante la situación de las ferias itinerantes y su impacto en el comercio local, Roberto Salomón, presidente de Acovim, expresó su profunda preocupación y reiteró el firme rechazo de la asociación a este tipo de eventos.

Enfatizó el rol fundamental que desempeña el sector del comercio y los servicios en el sostenimiento de la ciudad, a través del pago de impuestos, servicios y la generación de empleo en blanco. “Este compromiso, presente en todo el país, se refleja de manera especial en Villa María, donde el sector ha realizado un aporte invaluable al desarrollo local”, dijo.

“En este contexto, las ferias itinerantes, bajo distintos formatos, representan una competencia desleal para el comercio establecido. Acovim acompaña las medidas que se están tomando para regular su funcionamiento y proteger los intereses de los comerciantes locales”, agregó.

“En paralelo a estas acciones, se encuentran implementando iniciativas para revitalizar el centro de la ciudad y la industria local. La implementación del estacionamiento medido, por ejemplo, busca mejorar el tránsito y brindar mayor comodidad a los clientes”.

Salomón reconoció el esfuerzo del sector en un contexto económico difícil a nivel nacional. “A pesar de las adversidades, Villa María se presenta como un ejemplo de ciudad que ha sabido crecer y tomar decisiones acertadas, como la articulación entre el sector público y privado para impulsar el progreso”.

Acompañar las necesidades de los comercios

Por su parte, el intendente Eduardo Accastello agradeció la actitud de diálogo que se ha construído.

“Esta actitud, facilitada por la colaboración del presidente del Concejo Deliberante, el subsecretario de Desarrollo y todo el equipo que me acompaña, permite que todos los temas se discutan y analicen en profundidad”.

“Los vecinos saben que esta es su casa, y cuando se plantean en esta agenda los desafíos que enfrentan los sectores productivos y comerciales, encuentran una respuesta favorable”.

“Siempre buscamos acompañar sus necesidades, como lo demostramos al atender su solicitud de volver a implementar el estacionamiento medido, y ahora, con la iniciativa del Concejo Deliberante, que será impulsada por su presidente junto a los concejales”.

“Se trata de una normativa que se ha implementado con éxito en otras ciudades y que, de alguna manera, brindará la seguridad y protección que necesitan nuestros comerciantes, quienes son también nuestros vecinos”, concluyó.