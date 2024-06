Barras se citan a pelear frente a colegios: Directivos denunciaron y hay presencia policial

Se citan por grupos en redes sociales y apuntan contra barras de distintos barrios.

Ya hubo alumnos heridos y las escuelas asentaron su denuncia.

Una problemática se viene generando en la puerta de distintas instituciones educativas de la ciudad. Grupos de jóvenes de varios barrios se convocan por redes sociales para dirimir enfrentamientos. La mayoría son menores y muchos no concurren a las escuelas donde esperan a los estudiantes a la salida.

La escalada de violencia se ha vuelto compleja, con varios jóvenes salvajemente heridos, y los directivos de los colegios decidieron no hacer “la vista gorda”, sino involucrarse y pedir ayuda a la Policía.

Ataques contra estudiantes

La directora del IPEM 147 Manuel Anselmo Ocampo, ex Comercial, Karina Zanellato contó a Villa maría VIVO:

“A partir de las 17:00 horas empezamos a tener presencia en la puerta de la escuela de chicos que no son estudiantes de la institución y tienen un comportamiento pésimo”.

“Días atrás atacaron a una cuadra de la escuela a un alumno nuestro y ahí tomamos conocimiento de que es un enfrentamiento de barras que viene de la época del Festival de Peñas”.

“No podíamos quedarnos sin hacer nada, más allá que no ocurra puertas adentro y decidimos hacer la denuncia”.

“Primero le informé al Inspector de Escuelas y luego fui a la comisaría, allí me encontré incluso con muchas mamás por este tema”.

“Además, que ya había denuncias de directivos de otras escuelas”.

Es que esta situación se vivencia en “el Nacional, Abraham Juárez, Vera Peñaloza y más”.

Y lo más grave es que constataron que “existe un grupo de Whatsapp o Instagram, se citan por redes sociales para provocar los enfrentamientos. Algunos son alumnos nuestros, otros no sabemos si son de otras o directamente no están escolarizados. La mayoría son menores y el problema viene de los barrios, no es entre escuelas”.

Así puede observarse desde hace una semana presencia policial en la puerta de varias escuelas.

Intervienen las fuerzas de seguridad

En diálogo con la fiscal Juliana Companys explicó que “es un procedimiento preventivo porque se agarran las barras de los barrios. Varios colegios se han unido para solicitar preventivamente custodia para proteger a los estudiantes”.

En este sentido, la directora del IPEM 147 aclaró que “logramos el contacto con Seguridad de la Provincia a través de Nora Bedano. Ellos ordenaron este operativo con presencia policial en las escuelas que es lo que solicitamos”.