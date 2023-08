Se activó un protocolo de seguridad en la Casa Rosada por una amenaza de bomba luego de cerrados los comicios de este domingo 13.

Se trataría de un llamado telefónico al 911 que alertó sobre un explosivo en la sala de presidencia de la sede del Gobierno Nacional pasadas las 18:20 hs.

Era una amenaza de bomba en la Casa Rosada al cerrar las puertas de las escuelas para votar en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Un hombre habría llamado desde la provincia de Buenos Aires.

Después de recibir la amenaza, se activó un operativo entre el Escuadrón Antibombas de la Ciudad de la Buenos Aires y la división de Explosivos de la Policía Federal.

“Una ‘voz masculina’ que indicó ser ‘personal de seguridad de la Casa Rosada’ advirtió que ‘se le aproximó una persona indicándole que instaló un artefacto explosivo en el interior de la sala presidencial’”, según informó el medio Infobae.

El hecho que revolucionó la Casa Rosada fue luego de las 18:00, mientras en todo el país se estaban cerrando las urnas de las PASO.

Mientras en las noticias se destacaba la demora para poder sufragar, en el palacio de gobierno sucedía la evacuación.

No obstante, al tratarse de un domingo y no un día hábil, no había demasiados empleados y, hasta donde se sabe, no habría nadue en peligro.

El operativo de emergencia finalizó pasadas a las 19:30 hs.

Los efectivos involucrados en el caso pudieron constatar que no había explosivos ni en el edificio ni en sus alrededores.

La Casa Militar, en tanto, confirmó que se abrirá una investigación judicial para dar con los responsables a la llamada en el marco del delito de intimidación pública.