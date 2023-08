Lo quisieron estafar por Marketplace y cuenta para que a otros no les pase

Un vecino de la ciudad tenía la intención de vender un modular por la conocida plataforma y un hombre intentó estafarlo. Conocé cómo fue el mecanismo para estar atentos y evitar que te suceda.

El vecino tenía publicado un mueble y recibió un mensaje de un posible comprador, que intentó estafarlo a toda costa.

La víctima se comunicó con Villa María VIVO! para dar a conocer este mecanismo y que quienes se manejan por esa plataforma tengan cuidado.

“Te hablan sobre un producto que tenes publicado e insisten en hacerte una seña para que se lo guardes, por más que les digas que no”, contó el hombre que prefiere resguardar su identidad.

Agregó que al momento de hacer la supuesta transferencia, te dicen que va a ser bajo una modalidad de pago y no de transferencia, para lo que te llaman “para guiarte para que al final concreten la estafa”.

“Además, le preguntan el monto que tenés disponible en la cuenta inventándote que es para un soporte”, agregó.

Le siguió la corriente en el intento de estafa

El hombre, que ya había advertido la situación, le siguió la conversación para ver hasta dónde llegaba.

“Insistía en darme una seña por más que yo le decía que no, después me inventó que era un regalo para la madre por eso se quería asegurar de que no lo vendiera”, comentó.

El supuesto comprador quería hacer el supuesto abono a través de Mercado Pago, pero no por modalidad transferencia.

“Le dije que no tenía esa plataforma, que si tengo pero ya me había dado cuenta de la estafa, y me preguntó que tenía y cuánto dinero porque necesitaba un soporte por las dudas para reclamar”, relata.

El vendedor le dijo también que si era por seguridad, que transfiriera cuando lo retire, pero no había caso.

“Al final me dijo que no iba a hacer la compra porque yo no hacía eso que me decía. “Todo un cuento que te van armando para que vos les termines pagando a ellos o te hagan un debin en tu cuenta”, agregó.

El vecino quería contar lo sucedido para difundirlo y evitar que le pase a alguien más.

“No sedejen guiar por desconocidos a la hora de manejar home banking o Mercado Pago, porque cada vez se avivan más y se agarran de cualquier cosa para quererte estafar”, dijo.