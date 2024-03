8M: Mujeres marchan en plaza Centenario y reúnen alimentos

Como cada año mujeres se congregan para conmemorar el Día de la Mujer Trabajadora.

En esta oportunidad, además alertan por la emergencia alimentaria y reúnen alimentos no perecederos.

Una nueva oportunidad histórica se presenta entorno al #8M con un contexto político que vuelve a poner a las mujeres en las calles.

Y porque no a los varones acompañando el avasallamiento sobre los derechos adquiridos del colectivo, e incluso de otros colectivos.

Es por ello que la Asamblea Transfeministas de Villa María y Villa Nueva convoca a plaza Centenario este viernes 8 a las 19:00 horas.

En esta oportunidad además solicitan que quienes asistan lleven un alimento no perecedero para ayudar a las ollas populares de nuestra ciudad.

En emergencia

Previo al encuentro emitieron un documento donde explican:

“Hoy, a 3 meses de la asunción de Javier Milei y su gabinete, las mujeres nos declaramos en EMERGENCIA.

EMERGENCIA ALIMENTARIA porque no llegan alimentos a los comedores, y la inflación impide el acceso a una alimentación de calidad en cada vez más hogares.

EMERGENCIA ECONÓMICA porque la devaluación de la moneda, la suba generalizada de precios, la quita de subsidios al transporte público, el congelamiento salarial y de jubilaciones entre otras medidas están empujando a la población a la pobreza y la indigencia, y a las pymes a rematar bienes y cerrar sus puertas.

EMERGENCIA DE SALUD porque el desfinanciamiento de programas, las restricciones en el acceso a tratamientos oncológicos, la liberación de precios en las prepagas, la desregulación de las obras sociales y el aumento exorbitante de precios de los remedios empuja a muchas personas a abandonar tratamientos, principalmente jubilados.

EMERGENCIA HABITACIONAL porque la desregulación de los alquileres, la falta de políticas de vivienda y la eliminación del Fondo de Infraestructura Social Urbana están dejando cada día a más personas en situación de calle, hacinamiento o endeudamiento para poder pagar un techo.

EMERGENCIA EDUCATIVA porque las desregulación de las cuotas, el desfinanciamiento del sistema público, el recorte en becas, y el ajuste sobre las universidades hacen imposible la permanencia en las instituciones, condicionando las posibilidades de formación profesional y realización personal, y ocasionando un retroceso en los indicadores de alfabetización.

EMERGENCIA LABORAL porque la desregulación de la economía, el freno de la obra pública, la apertura a las importaciones y la desaceleración económica están dejando sin empleo a cientos de personas cada día, y quienes los conservan ven amenazados sus derechos laborales.

EMERGENCIA AMBIENTAL porque nuestros bosques se queman y el gobierno no hace nada para impedirlo y porque buscan poner precio a nuestros recursos naturales.

EMERGENCIA CIENTÍFICA porque atentan contra el CONICET y sus trabajadoras y trabajadores, poniendo en riesgo investigaciones en curso que benefician a la población de nuestro país, y todo lo conseguido en la economía del conocimiento.

EMERGENCIA DE SOBERANÍA porque buscan vender nuestra tierra y nuestros recursos a capitales extranjeros que buscan saquearnos, porque no defienden la soberanía de nuestras Malvinas, y porque intentan privatizar empresas estratégicas.

EMERGENCIA EN LAS TAREAS DE CUIDADO porque las mujeres, históricamente un sector empobrecido, estamos pagando las consecuencias del ajuste con nuestros cuerpos y nuestros salarios, criando solas y sosteniendo hogares con ingresos por debajo del salario mínimo vital y móvil, en muchos casos con pluriempleo que no es suficiente para alcanzar la canasta básica.

EMERGENCIA PREVISIONAL, porque empobrecen a jubilados y jubiladas devaluando sus ingresos, porque buscan la vuelta de las AFJP, y pasar jubilaciones a planes sociales, castigando a los trabajadores y trabajadoras por los incumplimientos de sus empleadores”.