Aguas siniestras y un terremoto, los fenómenos que llegan a SudCinemas

La programación del cine desde el jueves 18 al miércoles 24 de enero en SudCinemas con dos estrenos “Aguas siniestras” y “Sobrevivientes después del terremoto”.

Además, continúan en cartel “Wish”, “Patos”, “Alicia en el país de las pesadillas”, “Beekeeper, sentencia de muerte”, “Aquaman y el reino perdido”, “Muchachos” y “Wonka”.

Aguas siniestras

No correr. No bucear. No hay salvavidas de turno. No nadar después del anochecer. Manteniendo la esperanza, y contra todo pronóstico, de regresar al béisbol profesional, Ray convence a Eve de que la resplandeciente piscina del patio trasero de la nueva casa será una diversión para los niños y una terapia física para él. Pero un oscuro secreto del pasado de la casa desatará una fuerza maligna que arrastrará a la familia a las profundidades de un terror inescapable.

Sobrevivientes después del terremoto

El mundo ha sido reducido a escombros por un terremoto masivo. Mientras nadie sabe con certeza qué tan lejos se extienden las ruinas ni cuál es la causa del terremoto, en el corazón de Seúl solo queda en pie un edificio de departamentos. Se llama Hwang Gung Apartments. Con el paso del tiempo, los forasteros comienzan a llegar en un intento de escapar del frío extremo. Pronto, los residentes del edificio no pueden hacer frente al aumento de personas. Sintiendo una amenaza para su supervivencia misma, llevan a cabo una medida especial.

La cartelera

AGUAS SINIESTRAS (Estreno)

2D Digital

Terror / 98 Min. / SAM16

Diariamente 21.45 2D Subtitulada

SOBREVIVIENTES DESPUES DEL TERREMOTO (Estreno)

2D Digital

Drama Acción / 130 Min. / SAM16

Diariamente 21.30 2D Subtitulada

BEEKEEPER SENTENCIA DE MUERTE

2D Digital

Acción / 105 Min. / —

Diariamente 21.15 2D Subtitulada



ALICIA EN EL PAIS DE LAS PESADILLAS

2D Digital

Terror / 93 Min. / SAM16

Diariamente 22.00 2D Subtitulada

PATOS

2D 3D Digital

Animación / 92 Min. / ATP

Diariamente 17.00 3D 19.15 2D Castellano

WISH

2D Digital

Animación / 92 Min. / ATP

Diariamente 17.15 19.30 2D Castellano

AQUAMAN Y EL REINO PERDIDO

2D 3D Digital

Aventuras / 124 Min. / ATP

Diariamente 19.45 2D Castellano

MUCHACHOS

2D Digital

Documental / 100 Min. / ATP

Diariamente 18.45 2D Castellano

WONKA

2D Digital

Comedia Aventuras / 116 Min. / ATP

Diariamente 17.30 2D Castellano

Precios de las entradas

Entrada 3D digital (todos los días): $ 2600 para mayores y $ 2300 para menores. 2D (todos los días): $ 2300 para mayores y $ 2000 para menores.

Promoción estudiantes universitarios y jubilados (todos los días presentando libreta, carnet y DNI: $ 1300.

Promociones 2×1: “El Diario” (presentando en boletería cupón publicado diariamente) y “Queremos que vuelvas”, en boletería todos los días.

Promoción web, comprando en www.sudcinemas.com.ar todos los días: 50% de descuento.

Reseñas: www.cinesargentinos.com.ar