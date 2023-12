El discurso de Llaryora: baja de sueldos, seguridad privada y apoyo pleno a Milei

Martín Llaryora juró este domingo 10 de diciembre como gobernador de la Provincia de Córdoba, cargo que ejercerá por el período 2023-2027.

Durante la ceremonia, que tuvo lugar en la Legislatura Unicameral, también prestó juramento la vicegobernadora Myrian Prunotto.

La actividad de Llaryora se completa con su presencia en el Congreso de la Nación, donde participa del acto de asunción del presidente electo, Javier Milei.

Por la tarde se traslada a San Francisco, su ciudad natal, para recibir allí la banda y el bastón de gobernador por parte de Juan Schiaretti.

La ceremonia se desarrolla desde las 19 horas en el Superdomo San Francisco, ubicado en calle 25 de mayo 1293 y es transmitida en vivo a través de Facebook y Youtube del Gobierno de Córdoba.

A continuación, se reproduce el discurso pronunciado por Martín Llaryora ante el cuerpo legislativo.

El discurso completo de Martín Llaryora:

Quiero agradecer a los vecinos de toda la provincia que nos entregaron su confianza una vez más para gobernar nuestra querida Córdoba que tiene la hermosa característica de ser diversa, compleja, protagonista, pujante y rebelde.

Les quiero decir que voy a dejar todo, como siempre, para estar a la altura de estos tiempos y las necesidades de mi pueblo, sabiendo que estamos en una de las peores crisis económica y social de la historia argentina.

No es la primera vez que me toca asumir responsabilidades ejecutivas en situaciones difíciles, ya me sucedió en San Francisco y también en la ciudad de Córdoba y en ambas situaciones tuve que tomar decisiones valientes, complejas, pero necesarias, que luego, ustedes saben, fueron pilares para la recuperación y el progreso de ambas ciudades.

Las decisiones necesarias

Por eso les quiero decir que vamos a tomar todas las decisiones necesarias en dialogo con ustedes, señores legisladores, y con todos los sectores sociales y económicos para poder, unidos, atravesar esta gran crisis histórica, amortiguando los efectos negativos del contexto nacional, y trabajando firmemente para que Córdoba no pare, para que Córdoba siga adelante.

Reconocimiento a Schiaretti

Y es justo reconocer en este templo de la democracia, que si Córdoba no paró aun es por la excelente gobernación de nuestro querido Juan Schiaretti. Quiero un fuerte aplauso por este gran gobernador.

Los errores de la política económica nacional

No obstante, la realidad nacional, los errores de la política económica que se profundizaron en los últimos meses, la recesión económica, la posibilidad, como digo el presidente, de caer en estanflación, nos obliga a ser responsables y tomar acciones para cuidar a los cordobeses.

La bandera de la austeridad

Por ello, tomaremos medidas que comiencen por la austeridad y por la política, para hacer frente a la caída de los ingresos sin que ello implique desinvertir en áreas sociales claves del Gobierno.

Señores legisladores la austeridad es una bandera de esta etapa histórica.

He decidido que el poder Ejecutivo esté integrado por sólo 14 ministerios, pero eso solo no alcanza.

Congelamiento de vacantes

Además, congelaremos las vacantes en el Estado, excepto aquellas que tengan que ver con servicios esenciales, salud, educación y seguridad. Y, además, vamos a imponer reducciones en los haberes del Gobernador y vice y los funcionarios políticos.

Reducción de sueldos

En este sentido, vamos a reducir en un 25 por ciento el haber del gobernador y vice; 15 por ciento los ministros y 10 por ciento a los funcionarios políticos.

Y quiero pedir que, dentro de sus posibilidades, se sumen a este esfuerzo los demás poderes del Estado provincial.

Gobierno austero y de soluciones

Vamos por una Córdoba pujante y solidaria, con un gobierno austero y de soluciones, acorde a la circunstancia que vive nuestro pueblo, dispuesto a redoblar el esfuerzo con trabajo para que el Estado esté al servicio de la gente y que dé las respuestas necesarias que hoy se plantean.

Necesidad de acuerdos

A pesar de las crisis constantes en nuestra querida patria y la falta de acuerdos básicos para salir adelante, los argentinos supimos construir, unidos, algo que nos enorgullece:

Hoy cumplimos 40 años ininterrumpidos de vida en Democrática.

Es por ello que quiero compartir con ustedes este momento histórico.

Homenajes

Y de la misma forma que hoy homenajeamos la vuelta de la Democracia a nuestro país en la figura del Presidente Raúl Ricardo Alfonsín, también quiero reconocer a quienes en nuestra provincia tuvieron la responsabilidad de conducir los destinos de Córdoba a través del voto popular.

Ellos tuvieron la enorme tarea de curar heridas, reconstruir el diálogo político y social, impulsando gobiernos que respetaron la Constitución y la libertad.

Me refiero a Eduardo César Angeloz, Ramón Bautista Mestre, José Manuel De la Sota y a Juan Schiaretti. Para todos ellos, pido un fuerte aplauso.

Señores legisladores…

Muchos de los que hoy tenemos responsabilidades de gobierno pertenecemos a la generación que creció en Democracia, con la libertad como patrimonio social y político.

Quiero hoy aquí pedirles que renovemos el compromiso ante nuestro pueblo de seguir trabajando por la libertad, la verdad, la memoria y la justicia. El respeto a las instituciones, a la división de poderes y a la libertad de prensa.

Saldar deudas

Pero también espero que sea esta generación la que, sobre este compromiso renovado, tenga la capacidad de saldar las deudas sociales y de progreso, que tiene la dirigencia política con la sociedad argentina.

Deudas que no se resuelven -como decía Alfonsín- con gobernantes iluminados, sino con el aporte de todos y un profundo sentido federal.

Es por esto, señores legisladores y pueblo de Córdoba, que el gobierno que hoy asumo lo hace desde un concepto amplio, con representantes de distintas expresiones políticas y sectores productivos, académicos y sociales de la provincia.

El partido cordobés

Con la humildad y la voluntad de sumar y seguir invitando a representantes de distintas expresiones políticas y sociales porque estamos convencidos que con las ideas de todos tomaremos las mejores las decisiones para enfrentar los nuevos desafíos que nos presenta la sociedad.

El partido de un nuevo modelo político en la historia de la provincia, dando lugar así a un verdadero partido cordobés.

La ideología que nos une es el bienestar y el progreso de los cordobeses.

La Córdoba de los nuevos tiempos sienta sus bases en el desarrollo continuo de los gobiernos que me antecedieron sumando a lo realizado la innovación, la creatividad y hoy más nunca, un gobierno con rostro humano para acompañar este momento tan difícil que viven los argentinos.

Acompañamiento a Javier Milei

Con el mismo espíritu es que también vamos a acompañar al gobierno del presidente Javier Milei que hoy asume los destinos del país. No es tiempo de poner palos en la rueda, sino sumar para que finalmente la Argentina encuentre el camino del desarrollo y prosperidad que todos estamos esperando.

Debemos ser capaces de recuperar el diálogo, dejar atrás las grietas que tanto daño le han hecho a la Patria y al pueblo argentino.

Es tiempo de sentarse a conversar, encontrar caminos comunes, y fundamentalmente, entender que la salida es sin peleas ni odios, escuchando a todos, más allá de las pertenencias ideológicas y las partidarias.

Pero también sepa señor presidente que necesitamos que usted cumpla con las históricas demandas de Córdoba. Como lo son la eliminación de las retenciones y la igualdad en la distribución de los subsidios nacionales y en los recursos para nuestros jubilados.

Seguir la obra pública

Aun en crisis, vamos a hacer todo lo posible e imposible, para que la obra pública no pare, la salud pública mejore y la educación pública sea un estandarte de calidad y progreso social para todos los cordobeses, vivan donde vivan.

El esfuerzo en la seguridad

Hoy todos sabemos que existe una preocupación central que atraviesa a todo el territorio nacional que es el narcotráfico y la inseguridad.

Y aquí quiero ser claro: voy a poner todo el esfuerzo que sea necesario para que vuelva la tranquilidad a nuestra gente. Pero nada de ello será posible sin que el gobierno nacional también asuma las responsabilidades que le corresponden y que son de su competencia.

No vamos a parar al narcotráfico si no se custodian las fronteras, si no se radariza el territorio nacional; si no se aplica la ley de derribo; si no se distribuyen las fuerzas federales en todo el territorio nacional, y también si no se realizan y reforman las leyes fundamentales para terminar con los mercaderes de la muerte que envenenan nuestra sociedad y matan a nuestros jóvenes.

Es por eso señor presidente que le digo: cuente con este gobernador para impulsar todas las reformas y así dar las batallas necesarias para la lucha contra el narcotráfico. No hay margen: o ellos o nosotros. Cuente señor presidente con los cordobeses para darle batalla al narcotráfico en nuestro país.

En lo que a nosotros respecta, voy a aumentar los recursos para las fuerzas de seguridad y en especial para las fuerzas antinarcótico. Y vamos a duplicar la cantidad de fiscalías antinarcótico en toda la provincia.

Narcotest a funcionarios

Además, impulsaré una Ley para que se aplique a la totalidad de los funcionarios públicos provinciales, un narcotest que brinde tranquilidad a los cordobeses en cuanto al compromiso inquebrantable en la lucha contra el narcotráfico y narcomenudeo.

Quien consume, no puede asumir la responsabilidad a fondo que necesitamos todos para esta batalla. Lo hicimos en la Municipalidad de Córdoba y lo haremos extensivo al nivel provincial.

Nueva ley

Les anuncio que mañana mismo elevaré un proyecto de ley que contemple un plan integral de seguridad.

Este proyecto plantea un nuevo paradigma, innovando e integrando bajo un nuevo marco jurídico un modelo de seguridad y convivencia que modifica la Ley 9.235, próxima a cumplir 20 años desde su sanción.

Entre otras cosas, pasamos a un enfoque basado en la coordinación entre los poderes del Estado y el sector privado, para que potenciemos soluciones que necesitamos que sean rápidas y eficientes, que cuiden a los cordobeses de bien.

Empresas privadas en seguridad

Crearemos las guardias locales de prevención y convivencia, conocida como Policía Municipal, cuyos integrantes estarán capacitados y certificados para el uso de armas no letales y funcionarán como auxiliares activos de la policía de Córdoba.

Incorporaremos a las empresas privadas de seguridad al sistema, permitiendo que su personal pueda usar armas no letales, previa capacitación y certificación también por parte de organismos competentes en la materia.

Refuncionalizar la Policia

Asimismo, se sientan las bases para iniciar un proceso de refuncionalización de la Policía de Córdoba y el Servicio Penitenciario.

No deben quedar dudas respecto de nuestro apoyo incondicional a todos los integrantes de las fuerzas policiales que actúen en el marco de la ley, así como haremos caer todo el peso de la ley a quienes actúen al margen de la misma.

Queremos fuerzas policiales que defiendan a la gente y que cumplan la legislación vigente.

Mejorar atención en salud

En lo que respecta a nuestro sistema de salud, se viene realizando en todo este tiempo una fuerte inversión en infraestructura y tecnología.

Pero sabemos que debemos mejorar la atención y los servicios, fundamentalmente la disponibilidad de recursos materiales y profesionales.

Por eso, vamos a impulsar:

Un nuevo pacto sanitario público/privado/universitario para la eficiencia del uso de la capacidad operativa de todo el sistema.

Impulsaremos un cambio de paradigma de la atención incorporando herramientas innovadoras y de salud digital como ya lo hemos hecho en la ciudad de Córdoba.

Priorizaremos el acceso a la salud de todos los pacientes y aseguraremos la continuidad de cuidado en zonas geográficas de complejidad creciente.

Haremos una gran inversión en la infraestructura sanitaria reconociendo que sostuvo niveles de atención por encima de la media nacional, con los recursos humanos cordobeses demostrando su profesionalismo, dedicación y calidad humana.

Obras en escuelas y mejoras docentes

En nuestra concepción, la educación es el verdadero motor del progreso. Por ello consolidaremos los avances obtenidos todos estos años y vamos a emprender las transformaciones necesarias para garantizar una propuesta educativa actualizada, renovada y proyectada hacia los tiempos modernos que ya están con nosotros.

Para ello, diseñaremos un plan integral de infraestructura con la participación de las intendencias y comunas de la provincia para el mantenimiento preventivo y la construcción de las obras necesarias para garantizar el derecho de aprender, sin exclusiones.

Y vamos a fortalecer la profesión docente, renovando la formación inicial, optimizando el sistema de formación permanente y trabajaremos junto a los gremios para mejorar la carrera docente.

Y me comprometo que como lo hicimos en la ciudad de Córdoba dotaremos de infraestructura tecnológica a las escuelas para que nuestros alumnos puedan desarrollar conceptos modernos, necesarios, como el pensamiento computacional, robótica, idiomas, profundización de la lectura y matemática, para incentivar en ellos, talentos, que son cruciales para la construcción de una sociedad inclusiva y productiva.

Me comprometo ante todos los cordobeses a fortalecer la educación pública.

Además, me comprometo para antes que termine mi gestión, cuando en el resto del país se discuten los procesos de sociabilización de los niños que Córdoba vuelva a liderar.

Vamos a incorporar a todos los niños y niñas desde los tres años.

Trabajo

Sostengo profundamente que gobernar es generar trabajo.

Siempre dijimos que en Córdoba no subsidiamos el desempleo, sino que promocionamos el trabajo digno. Siempre dijimos que para nosotros la mejor política social es un buen empleo.

Y por eso, hemos puesto en marcha a lo largo del tiempo una importante diversidad de programas como el PPP y el Plan Por MI, entre otros.

Y contemplando la realidad actual, quiero anunciarles que inmediatamente pondré en práctica un programa de empleo que junto al sector privado incorpore al trabajo a los hombres y mujeres de entre 25/45 años, para que entonces recuperen la experiencia del trabajo y obtengan mejores condiciones de vida.

Cordobeses

Vengo del interior del interior y se perfectamente que sin obra pública no hay progreso. Y hago mía las palabras de nuestro querido gobernador Juan Schiaretti: “necesitamos tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario”.

Esto no es otra cosa que saber que las empresas podrán satisfacer servicios en grandes ciudades, pero solo la solidaridad de las mutuales o cooperativas, o el Estado podrá llevar las obras donde la rentabilidad es social y no económica.

Dejar solo en manos del marcado es condenar a la exclusión a muchos de pueblos y ciudades, y condenarlos a una vida de falta de progreso.

Por eso, quiero ratificar aquí, como dije antes, que continuaremos con las obras públicas iniciadas por la gestión de Juan Schiaretti, y seguiremos avanzando en nuevos planes para atender las necesidades de nuestra provincia.

Y de la misma manera que Juan entendiendo este concepto llevó el gas natural a toda la provincia, me propongo ser el gobernador que lleve la conectividad a cada rincón de nuestra Córdoba.

No podemos concebir la Córdoba de los nuevos tiempos sin conectividad. Porque la conectividad es hoy un factor esencial de progreso y prosperidad.

He querido señalar hoy algunos de los temas generales que marcarán la agenda de gobierno en el comienzo de esta nueva etapa.

Me parece también importante expresarles que gobernaremos como lo hicimos hasta ahora, con todos los sectores que integran la vida social y económica de nuestra Córdoba. Seguiremos y profundizaremos el vínculo del Estado provincial con los sectores productivos, industriales, las universidades, las nuevas tecnologías, los emprendedores y todo el entramado que hace de Córdoba la provincia que nos enorgullece y es ejemplo de planificación y acción. Un Estado que lidera y potencia, que no es un ancla para la inversión y el progreso.

Gobernaremos respetando y reimpulsando el ADN de los cordobeses. Esto es: Un pueblo trabajador, productivo, académico, solidario, protagonista y rebelde.

Ahora, nos toca construir la Córdoba de los nuevos tiempos, asentada sobre la solidez de los construido hasta acá, pero decidida firmemente a enfrentar los nuevos desafíos con decisión, con innovación, con diálogo, con apertura y con participación plena de todos los sectores de la sociedad.

Esta Córdoba de los nuevos tiempos será el faro que aporte e ilumine a nuestra patria para encontrar los caminos que nos lleven a un lugar mejor para todos los argentinos.

Voy a liderar con firmeza, humildad y austeridad un equipo dispuesto a dar todo por Córdoba y sus vecinos.

Nada nos detendrá, tenemos un compromiso de vida y vamos a cumplir, honraremos la confianza y la palabra asumida.

La pedimos a Dios que nos libere las piedras que se interponen en nuestro camino y nos ayude a conducir a Córdoba para siga siendo el motor productivo y el faro institucional que ilumine desde el interior el progreso argentino.

Viva Córdoba!!!