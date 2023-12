El primer recorrido barrial de Accastello como intendente en Los Olmos

Los mayores probelmas son seguridad, tránsito, consumos, educación y espacios públicos.

Accastello señaló que impulsará la creación de la policía municipal.

También destacó que llevará adelante un “gobierno austero” tras la deuda recibida.

Accastello se reunió este lunes 11 con vecinos, vecinas e instituciones de barrio Los Olmos de la ciudad en su primera recorrida barrial a cargo del ejecutivo municipal.

El intendente que asumió el fin de semana convocó, en su primer acto de gestión vecinal, a residentes de esa zona para conocer de su propia voz las principales falencias barriales.

Los asistentes identificaron aspectos vinculados a seguridad, tránsito, consumos problemáticos, educación y cuidado de espacios públicos, como ejes centrales.

El encuentro del cual participaron integrantes del nuevo gabinete como los secretarios Agustin Turletti Mino y Adela Guirardelli, forma parte de una propuesta de gestión.

Se identificaron nueve barrios de Villa María cuyas problemáticas sociales requieren intervención inminente por parte del municipio.

Día 1 como intendente

En lo que refiere a seguridad, Accastello señaló: “Impulsaremos la creación de la policía municipal propuesta por el gobernador Martín Llaryora a nivel provincial”.

Y destacó: “Contar con esta herramienta nos dará la posibilidad de tener una ciudad más segura”.

“Nos encontramos con la dificultad de recibir una deuda enorme. Nos vamos a tener que ocupar en llevar adelante un gobierno austero“, dijo de manera tajante.

“No obstante, vamos a trabajar fuertemente durante cuatro años para reducir las desigualdades sociales. Vamos a intervenir con la generación de empleo, con más deporte“, indicaron desde la comunicación oficial enviada por el municipio.

“Trabajaremos para conformar una nueva cultura de cohesión comunitaria. El municipio estará para dar una mano a quién lo necesite“, manifestó.

Y finalizó Accastello: “Ustedes saben que si hay algo que me gusta es trabajar, pero no me dejen solo por que solo no lo puedo hacer”.