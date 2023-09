Familiares de detenidos denuncian causa armada y cuestionan a la fiscal

Tras la detención de Alicia Peressutti, Graciela Sanchez y Lorena Pinto por supuestos delitos ocurridos en Asociación Nazareth y Casa Mamá Antula, familiares de las últimas dos junto a la mujer de Ernesto Lazarte denuncian “armado de causa” y apuntan contra la fiscal Juliana Companys.

El caso es complejo e involucra, según indicaron familiares de las imputadas, amenazas y malos tratos de la fiscalía de Segundo Turno, a cargo de Juliana Companys.

En diálogo con la prensa local, entre la que estuvo Villa María VIVO!, familiares y allegados a Lazarte, que fueron víctimas de trata, aseguran el hombre que es inocente de los casos de abuso que lo mantienen preso desde febrero.

También, que su causa fue “armada” para, supuestamente, terminar en la detención de Peressutti.

Elecciones en Villa María Elecciones en Villa María

Aseguran que hay una denuncia en la Fiscalía General y piden el desplazamiento de Companys de este caso.

De Lazarte a Peressutti

La detención de la exfuncionaria municipal se dio el viernes 1, al igual que la de Graciela Sánchez y Lorena Pinta. El supuesto delito que las une es el de asociación ilícita, entre otros.

Todo devino de la causa que inició tiempo atrás la fiscal Companys contra Ernesto Lazarte por delitos de abuso sexual que se habrían cometido mientras el hombre dirigía Asociación Nazareth.

De allí, se vinculó que la institución que asiste a personas con consumos problemático y víctimas de trata realizaría, según constaría en la investigación, maniobras fraudulentas con la ONG Mamá Antula, dedicada a la contención y asistencia de víctimas de trata.

Mamá Antula estaba a cargo de Nazareth y también de Vínculos en Red, la ONG fundada por Peressutti.

Familiares de Lazarte aseguran que su causa, por delitos sexuales, “está armada” y sospechan que tenía como fin llegar a Peressutti.

Lazarte denunció en la Fiscalía General

Días antes de la detención de Peressutti, Pinta y Sánchez, Ernesto Lazarte realizó una denuncia en la Fiscalía General por el supuesto armado de su causa.

Teodora Perassi, abogada del imputado junto al letrado Adrián Brochero, indicó que hasta el momento no está involucrado en la causa por asociación ilícita y sólo lo está en la de abusos sexuales.

Respecto a la denuncia en la Fiscalía General, contó que “sostiene que hay un armado de causa en cuanto a la de abusos sexuales” y que la presentación ante la Fiscalía General fue “con dichos de testigos y personas que han dado referencia al armado”.

“El sostiene eso y lo denunció. Ahora debería intervenir la fiscalía al respecto”, dijo Perassi.

La abogada y Brochero también son representantes de Lorena Pinta.

“Son dos perejiles”, dijo la hermana de Pinta

Danisa Pinta es hermana de Lorena, quien tiempo atrás fue pareja de Lazarte y hoy está detenida por asociación ilícita.

Danisa contó que el rol de su hermana era de tesorera de Mamá Antula y que cobraba $20.000 “en negro” por algunos trámites que realizaba. También era administrativa de Nazareth, de donde la despidieron en marzo.

Desde entonces, según indicó Danisa, sobrevivía con ayuda de familiares y amigos, y por la venta de elementos de su hogar que vendía por redes sociales.

Utilizando la jerga policial, la mujer aseguró que su hermana “es una perejil de todo esto, y Ernesto Lazarte también”.

Danisa indicó que todo es “un chanchullo que armaron para zafar alguien y tendrá que investigar la justicia”.

Además, denunció que Companys “hizo maltrato psicológico a mi hermana. La tuvo cinco horas y apenas entró le dijo ‘qué ganas de meterte presa'”.

Esto habría ocurrido cuando la llamaron a declarar por la causa contra Lazarte, indicó y apuntó contra la fiscal por supuestos métodos en indagatorias. “Mi hermana no fue la única”, dijo.

“Venían contra ella”, habría dicho Peressutti

Sofía Rodríguez es otra de las mujeres que dialogó con la prensa este lunes. Es víctima de trata y la actual pareja de Ernesto Lazarte.

La mujer también asegura que la causa contra el hombre está armada y dijo tener pruebas de ello. También indicó que Peressutti, con quien tenía vínculo, le dijo que el supuesto armado de la causa venía por fuera de Nazareth.

“Venía de un tal Accastello, que creo que es un político, que venía contra ella por una cuestión de candidaturas. Ella me afirma que viene por ahí”, aseguró Rodríguez que le dijo Peressutti en su momento.

Allí, la mujer explicó que la detención de Alicia nace a raíz de la causa de Ernesto, causa que en la denuncia de armado que sostienen involucraría a trabajadores de Nazareth.

Dijo que acompañantes y trabajadores sociales habrían armado una causa interna contra Ernesto “manipulando a los chicos asistidos, sobre todo a las mujeres jovencitas que son chicas vulnerables”.

“Las inducían o manipulaban diciendo que Ernesto las abusaba. Muchas de estas chicas se negaban y hay pruebas de que estas personas actuaban así”, afirmó.

Rodríguez indicó que Lazarte presentó denuncia en la Fiscalía General días atrás. “Tenemos pruebas de esta causa armada y no pasa nada”, dijo y agregó que su pareja pidió que se ponga otra fiscalía.

“Desconfiamos muchísimo de esta fiscalía y pedimos al fiscal General Delgado que intervenga”, expresó.

“Fui amenazada”, dijo una testigo de Lazarte

Nélida de Oliveira vive en Buenos Aires y estuvo en Nazareth años atrás. Fue testigo en la causa contra Lazarte.

La mujer, quien fue víctima de trata, contó que vino a declarar y tenía pensado regresar a su domicilio luego de ello. “No me volví porque fui amenazada por la fiscal Jualiana Companys, aseguró”.

La mujer asegura que Lazarte es inocente y que cuando declaró le modificaron su testimonio.

“No me dejaba terminar de contestar. Yo me impuse porque quería que me escucharan”, dijo y contó que la fiscal le habría respondido “que hable pero que lo que diga no vaya al expediente”.

La mujer agregó que en un momento la fiscal pidió a un policía. “Cuando yo hablaba tenía al policía al costado que me hacía ruido con las esposas”, dijo.

“Yo estaba concentrada en mi testimonio, no caía en la amenaza. Cuando salgo me agarró mucho miedo”, expresó.

Agregó que es víctima de trata y que vivió toda su vida bajo amenaza. “Estuve en juicio, mi tratante está preso. Sé como se maneja un juicio y nunca recibí un trato así de parte de un fiscal ni de nadie”.

La mujer indicó que sintió “mucho miedo porque era una fiscal la que me amenazaba”. También indicó que Peressutti fue quien la puso en conocimiento de la detención de Lazarte y que fue por ello que se puso a disposición para ser testigo.

Agregó que su estadía en Nazareth fue cuando transcurría su juicio y que Lazarte la acompaño.

“Estuvo conmigo cuando declaré en Cámara Gessel, porque declaré ahí porque me protegían. El es un referente muy importante. Se quien es, se que es inocente.

Nélida agregó que la citación para su declaración demoró y que cuando llegó “no me dejan expresar”. “Un abuso total de autoridad mal”, dijo.

“Los derechos que tiene una persona no los tuve y por eso mi miedo. Soy una persona bastante ignorante, pero es una persona con mucho poder la que denuncié y lo pienso llevar a la justicia”, sostuvo.

Agregó que “con todos estos manejos que se hacen yo temo por mi vida”.