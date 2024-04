La increíble historia de las fotos de un soldado villamariense en Malvinas

La apertura del Museo Municipal Malvinas Argentinas permitió recuperar una tremenda historia vivida por un excombatiente de Villa María en un momento en el que regresó a las islas para recorrer los sitios en los que había estado, y en los que habían caído muchos de sus compañeros.

La historia es conocida, porque ha sido difundida anteriormente, pero verla plasmada en esta muestra que recorre el país permite volver a emocionarse.

Esto es porque en el nuevo museo puede verse una muestra fotográfica compuesta por imágenes tomadas por los propios soldados durante su estadía en las islas del Atlántico Sur en el momento del conflicto bélico de Argentina con Inglaterra.

En esa muestra destacan las presencias de dos soldados villamarienses, Erik Langer y Sergio Serangelli, con las imágenes que ellos mismos tomaron y las reseñas de esas fotografías que se exhiben en la sala de muestras itinerantes del museo que está en Sarmiento 1129.

Un hallazgo tenso y sorpresivo

Erik Langer fue soldado conscripto clase 1963 destinado en Darwin.

En las reseñas de la muestra se cuenta que durante la revisación médica en Río Cuarto, Erik entabló amistad con Fabricio Carrascull y Horacio Giraudo.

A principio de marzo los visitó el padre de Fabricio, Nelson, quien llevó una camarita y los fotografió.

Al irse, le dejó a su hijo la cámara y dos rollos. Después del desembarco tomaron fotos en Puerto Argentino, luego en Darwin mientras preparan sus posiciones, y al jurar la bandera.

El día 28 de mayo Fabricio murió en la Guerra de Malvinas, puntualmente en la batalla de Pradera del Ganso junto a otros 38 argentinos.

Dice Erik: “Yo siempre pensaba en las fotos e imaginaba que en algún momento podrían aparecer. Pensaba: los ingleses deben haber encontrado los rollos, los deben haber revelado y en alguna página van a aparecer”.

En marzo de 2009, volvió a las Islas junto a otros ex combatientes y familiares, alquilaron un jeep y le pidieron a un isleño que los condujera a Darwin.

Llevaba un pasamontañas como el que había usado durante la guerra.

El chofer, nervioso y entre lágrimas, sacó de un mueble unas fotocopias de fotos que de Inmediato Erik reconoce: “¡Soy yo!”.

Eran las fotos que le había tornado Fabricio durante la guerra.

El isleño comentó que, en 2007, soldados ingleses visitaron la posición y se las dejaron, diciendo: “si viene algún argentino, dáselas”.

Las idas y vueltas de una cámara

El otro villamariense protagonista de la muestra de fotos es Sergio Serangeli, soldado conscripto clase 1962 destinado en Sapper Hill.

Allí se cuenta que haciendo el servicio militar en Tierra del Fuego compró una Kodak Ektralite 400 de 110 mm, “una cámara muy moderna para la época”.

Viajó a Malvinas el 7 u 8 de abril con cuatro rollos, que expuso al llegar.

Al empezar los combates el 1 de mayo ya le quedaban pocas fotos.

“Durante los primeros días de junio, un oficial que estaba con nosotros, Gustavo Robert, es evacuado por un golpe que sufre durante los bombardeos. Me piden que acompañe al chofer hasta el aeropuerto y ahí se me ocurre pedirle a Robert si puede llevar la cámara y los rollos que tenía en un bolsillo del overol; me molestaban y ya no tenía más para sacar”, recuerda.

Al regresar, Robert le devolvió la cámara y dos rollos sin revelar. De los otros, recibió algunos negativos en 1986 junto a una nota que decía que algunas fotos se habían usado para una exposición en la base naval de Puerto Belgrano. Conserva algunas tiras de negativos.

La muestra “Malvinas. Si, yo estuve ahi”

La muestra se titula: “Malvinas. Si yo estuve ahí” y consta de fotografías del archivo Malvinas, Memoria de la espera, que son imágenes tomadas por los soldados conscriptos durante la guerra en 1982. La investigación y conformación del archivo estuvo a cargo de Martín Felipe y Diego Sandstede.

El Museo Malvinas Argentinas

El Museo Municipal Malvinas Argentinas fue creado junto al Centro de Veteranos de Guerra Islas Malvinas y sus familias con el compromiso firme hacia la difusión de la causa Malvinas.



En este sentido las salas expositivas nos invitan a conocer y adentrarnos en las historias de nuestros Veteranos de Guerra, espacios que condensan vivencias, relatos, investigaciones y reflexiones sobre la Causa Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur, los espacios marítimos circundantes y la Guerra de Malvinas como un momento histórico crucial en la causa, que marcó al pueblo argentino.

Reflexiones y relatos se comparten para repensar la historia, construir memorias, habitando espacios para la visibilización y discusión, espacios educativos, expositivos y de intercambio permanente.

Con el compromiso de malvinizar y honrar a nuestros veteranos como bandera, trabajaremos para conocer nuestra historia, el presente y tiempos venideros.

Más videos desde el Museo Malvinas: