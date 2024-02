Recuerdo de mamá a días del juicio por Francisco Mignola: “Pancho amaba la vida”

En diciembre pasado se postergó el juicio por la ausencia de uno de los imputados.

Ahora se confirmó que inicia el 21 de febrero con varias audiencias.

El testimonio y recuerdo de su madre.

El pasado 20 de diciembre de 2023 era la fecha de inicio para el juicio por la muerte de Francisco “Pancho” Mignola, pero se pospuso.

Ahora Noemí Bongiovanni, la mamá, confirmó que “es el 21, 21, 23 y 27 febrero”.

El joven villamariense de 19 años murió por una ingesta de drogas en una fiesta electrónica en un campo de las sierras de Córdoba en 2014.

Memorias de mamá

Noemí habla con voz quebrada, los años no aminoraron ni un poquito el dolor. Ella hizo todo lo que estuvo a su alcance y más para salvar a su hijo de las adicciones.

En un gran acto de generosidad y entrega contó a Villa María VIVO quién era “Pancho”.

-Más allá de las causas de su muerte, ¿Cómo te gustaría que lo recuerden?

-Era una persona maravillosa, lo extraño horrores porque éramos muy compañeros. Muy amigo de sus amigos. Le gustaba la naturaleza, los animales.

Era cariñoso y muy dócil, cada vez que yo le proponía un nuevo lugar para su recuperación, él decía que sí.

Hacía ocho meses que no consumía. y amaba la vida.

-¿Cómo llegó a esa fiesta electrónica?

-Llevaba ese tiempo sin consumir y tuvo permiso, no mío porque las madres siempre tenemos esa corazonada.

Allí tuvo acceso a todo, menos a un servicio que lo asistiera en el momento. Estuvo convulsionando en el lugar durante dos horas y media. Está comprobado que lo podría haber salvado.

-¿Qué pudieron probar de la responsabilidad de los organizadores?

-El lugar donde fue Pancho no era una fiesta, era un lugar de consumo. Se probó que los organizadores no le vendieron drogas, pero habilitaron el paso. Además, que la mayoría de los asistentes eran menores de edad.

Trabajé mucho en estos años buscando justicia y he visto cada cosa, las aberraciones que les hacen a estos chicos.

-¿Qué esperan del juicio como familia?

-La mitad de mi vida se fue con Pancho, todavía me queda una hija.

Justamente lo que quiero es cerrar esta historia. El dolor es irreparable y el juicio no va a cambiar eso.

Hay más de 40 testigos voluntarios que ya prestaron declaración y algunos van a volver durante las audiencias.

De hecho hace unos años me ofrecieron que fuera abreviado y yo me opuse porque quiero que se conozca toda la verdad. No solo por mi hijo, sino por todos los chicos que van a esos lugares, que sepan el peligro que representa.

Cómo y quiénes llegan al banquillo

La causa se elevó a juicio en 2017 por “homicidio culposo” y “facilitación de un lugar para el consumo de estupefacientes” con los imputados Ricardo Mariano Carballo y Cesar Augusto Lombardi Santa Ana. Ambos fueron los organizadores de la fiesta donde murió Mignola.

Pero uno de ellos se encontraba en México en diciembre pasado por lo que se suspendió la primera audiencia y el juez pidió que fuera extraditado.

Noemí explicó que “ya no hay posibilidades de posponer la fecha, no se si este hombre volvió pero sí que apenas llegue a Argentina debería quedar detenido por irse sin aviso“.

Por eso dará inicio este miércoles 21 de febrero a las 9:00 horas en Córdoba capital en la Cámara del Crimen de séptima nominación, en el edificio de Tribunales II.

La muerte de Pancho Mignola

Francisco falleció en octubre de 2014 en una fiesta electrónica que se hacía en la estancia El Silencio, en la zona de el Camino del Cuadrado.

De acuerdo a la autopsia, Francisco había consumido marihuana, cocaína, éxtasis y popper, una droga sintética que es un potente vasodilatador.

Si bien comenzó a convulsionar en el predio, falleció horas más tarde en el hospital de La Falda.