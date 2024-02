Un paseo en kayak se volvió una pesadilla: La versión de las chicas rescatadas del río

Ocurrió durante el feriado de Carnavales y con una contratación previa.

Las mujeres fueron rescatadas por Bomberos del río Ctalamochita.

Realizaron la denuncia contra el propietario del servicio de paseo por kayak.

Como cada año el Festival y más aún en esta edición que coincidió con el fin de semana extra largo, convoca miles de turistas a la ciudad.

Entre los atractivos, el río Ctalamochita ofrece grandes posibilidades como paseos en kayak. Ese fue el objetivo de este grupo de mujeres que llegaron desde Buenos Aires.

VER ► Bomberos rescataron del río a ocupantes de dos kayak caídos

Pero lo que debía ser una actividad placentera, se volvió una pesadilla. Terminaron cayendo al río y tuvieron que rescatarlas Bomberos Voluntarios de Villa María.

El testimonio

Tras los hechos, Melisa decidió contar a Villa María VIVO su versión para alertar a otros turistas.

“Este martes 13 de febrero, alrededor de las 14:30 horas contratamos el servicio de turismo de excursión en kayak ubicado el puesto en el parador Puerto Madero.

El dueño nunca nos advirtió que el río estaba crecido y ante esta situación está prohibido realizarse, sabiendo que nosotras no somos de Córdoba. Por lo tanto no teníamos esa información, ni conocíamos el río.

Incluso el guía estaba al tanto que una de nosotras no sabía nadar”.

Con todos estos incordios, aún así comenzó la travesía:

“En el transcurso del recorrido se produce el vuelco de uno de los kayaks tirando a las dos ocupantes que iban en el.

Mientras otras dos de nosotras continuamos por el río sin supervisión alguna, sin indicaciones de que hacer y sin saber donde iríamos a parar.

Una de las involucradas pudo salir gracias a la ayuda de una familia que se encontraba en la costa y dio aviso a los bomberos quienes activaron un protocolo de rescate. Ya que este señor no accionó debidamente”.

“No es la primera vez que ocurre”

Melisa quedó atrapada en una rama y antes el río la arrastró unos 300 metros, sus otras amigas corrieron una suerte similar.

Y hasta el mismo guía debió ser asistido porque se le dio vuelta el kayak.

Una vez en tierra firme, “la policía fue en búsqueda de este hombre, ahí le solicitamos nuestras pertenencias y le recriminamos su accionar irresponsable. Su respuesta fue de manera violenta, mediante amenazas y física casi embistiéndonos con su camioneta“.

Además, aclaró que “los bomberos nos dijeron que no es la primera vez que pasa. Ya tendría varias denuncias.

Nosotros consultamos con un guardavida que fue el que nos dio el teléfono de este instructor. Y le aclaramos que queríamos la excursión con él. En mi caso, me soltó cuando me caí y me dijo que salga yo sola del río“.

En cuanto a la contratación de este servicio, Villa María VIVO corroboró que se ofrece por redes sociales, aunque por el momento se reserva la identidad del involucrado.

Por último, confirmó que ya realizaron una denuncia en la unidad judicial de la Departamental General San Martín.

Ingresó ese mismo día y en el caso interviene la Fiscalía de Instrucción de Primer Turno a cargo de Silvia Maldonado, secretaría número dos.