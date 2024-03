Un villamariense corriendo en Tokio: El sueño cumplido de Matías Ruiz

Un corredor local cumplió su sueño de participar en la Maratón de Tokio.

Es uno de los desafíos más importantes a nivel mundial.

La experiencia contada en primera persona.

Matías Ruiz es un corredor amateur que desde hace ya varios años supera desafíos deportivos.

Realizó triatlones y ahora concretó su segunda maratón.

Se trata de carreras de 42 kilómetros de distancia que se convierten en una prueba definitoria en la carrera de cualquier runner.

En este caso, él además se desafió junto a los maratonistas más destacados del mundo en Tokio.



En diálogo con Villa María VIVO, Matías contó su experiencia:

-¿Cómo fue el proceso para llegar a la carrera?

-Hay seis carreras internacionales que son las más grandes del mundo: Boston, Chicago, Nueva York, Londres, Berlin y Tokio.

Esta es una de las más difíciles para ingresar porque se inscribe mucha gente, yo entré por sorteo. Tuve que pagarme inscripción, viaje, estadía y vuelo.

-¿Cambiaste tu entrenamiento y estilo de vida?

-No tuve que cambiarlo porque yo ya corrí la Maratón de Buenos Aires así que ya tenía un entrenamiento previo. Me entrené mucho para esa oportunidad y me fue muy bien, la hice en tres horas. Pero es muy duro correr 42 kilómetros a esa velocidad.

Y ahora quería ir a disfrutar, sin tener en cuenta el reloj.

Además, corrí el Cruce de Los Andes en diciembre así que ya me venía preparando para esa carrera.

Y a mediados de febrero tuve una lesión en la tibia, pero yo solo quería venir a ver lo que es correr una maratón internacional. Es una locura la organización.

-¿Quiénes te acompañaron en el entrenamiento y en la vida para cumplir este sueño?

-Mi entrenador es Damian Cassagne de La Costa Run y Ezequiel Acosta en el gimnasio.

Y en la vida me acompaña mi familia. Es muy difícil entender ir a una maratón tan lejos, correr tranquilo. De esas 38 mil personas, cada una tiene su objetivo.

El mío era tener esta primera medalla que después me habilita a conseguir las otras cinco, y después que completas las seis carreras, te dan una medalla especial. La verdad que me gustaría cumplir ese objetivo.

De hecho, salí sorteado para Chicago en octubre y voy a viajar, preparado para obtener una buena marca.

-¿Qué se le pasa por la cabeza a un corredor durante un evento como este?

-Es muy difícil de explicar. Yo me sentí muy bien, por momentos me emocionaba. Corrí con la camiseta de Argentina, entonces mucha gente me alentaba. Me gritaban “Messi” o “Maradona”, japoneses diciendo como podían “Argentina”. Incluso me crucé con argentinos que eso también es un aliento.

Después del kilómetro 25 me costó mucho, pero siempre quise llegar y logré cruzar la meta. La concreté entre los primeros 12 mil corredores, así que estuvo bastante bien.