Ronny Avache: De Venezuela a Villa María, soñando con la música a pleno

Ronny Avache es un joven artista musical venezolano de 22 años nacido en La victoria, estado Aragua, y que desde hace un tiempo está radicado en Villa María, lugar en el que viene creando y mostrando sus producciones sonoras, algunas de ellas acompañadas con videos.

En el verano pasado, desde su cuenta de Instagram (@ronnyavache_) mostró su entusiasmo por poder ver en la ciudad, en vivo, a Milo J y Duki, dos de los principales artistas que estuvieron en la primera noche del Festival Internacional de Peñas Villa María 2024.

Además, tuvo la posibilidad de acercarse a uno de los hoteles de la ciudad y conocer personalmente a Milo J.

En este cruce de preguntas y respuestas, Ronny habla de cómo vive en Argentina, de su música y sus aspiraciones artísticas.

De Venezuela a Argentina

-¿Qué te motivó a emigrar a la Argentina? ¿Por qué elegiste este país?

-Siempre he querido vivir en Argentina por distintos motivos de cuando era niño. Por la situación de Venezuela que todos conocemos y un poco de suerte pude emigrar a uno de los países que siempre quise estar.

-¿Cómo fue tu experiencia de emigración? ¿Con qué dificultades te encontraste?

-Mi experiencia fue un poco dura por el tema del tiempo y los transportes. Hice muchas escalas, muchas horas de ruedo. La verdad, no me encontré con dificultades.

-¿Cómo te has adaptado a la vida en Argentina? ¿Qué te gusta del país? ¿Qué extrañas de Venezuela?

-La adaptación fue rápida la verdad. Me gusta mucho la energía y los modales que tienen las personas, aparte de la gastronomía y los paisajes. La verdad que no pediría más de Argentina. De Venezuela extraño totalmente a mis abuelos y las playas.

Carrera musical

-¿Cuándo y cómo comenzó tu interés por la música?

-Mi interés por la música es realmente desde que tengo uso de la razón. Por el “sonido trap” es algo bastante curioso, porque siempre me gustó, incluso antes de saber que se denomina como trap. Me gustaba ese sonido del bajo fuerte y hihats paseando por el beat en contexto básico que conozco.

-¿Cuáles son tus artistas favoritos? ¿Quiénes te inspiran?

-Tengo muchos artistas de referencia, pero mi real inspiración siempre fue Justin Bieber.

-¿Cómo describirías tu estilo musical?

-Aun no encuentro mi estilo propio, siento que me falta mucho por indagar, pero sí tengo una fina inclinación hacia lo que es el R & B.

-¿Cómo compones tus canciones? ¿De dónde te viene la inspiración?

-Mis canciones las compongo siempre extrayendo un beat de YouTube. Me gusta escuchar como va quedando a medida que voy escribiendo. Obviamente luego pago una producción desde cero. No quito la posibilidad de componer desde un instrumento como guitarra. Lo hice una vez y quedó muy linda sensación. A la inspiración la encuentro en lo vivido, o en escenas que imagino. Me coloco en el papel de un personaje y empiezo a escribir sobre lo que siente o quiere expresar.

-¿Con quiénes trabajas en la producción de tu música?

-En cuanto a producción, he trabajado con excelentes personas, de las cuales de cada uno saco un poco de aprendizaje. Ahora mismo estoy en un punto de absorber los conocimientos de cada uno de ellos. En cada proyecto se pueden encontrar los nombres de con quienes trabajo.

Lanzamiento como artista

-¿Qué canciones o proyectos musicales has lanzado hasta ahora?

-Hasta ahora pueden tener un poco de mi en varios modos. Tienes desde “Amor como mil razones”, “Contigo es más bonito”, “Me hace feliz verte feliz”, y mi más reciente lanzamiento “BAE”. De ahí pasamos al “Desamor con olvidarte”. Yo defino como superación personal mis temas como “No fue casualidad” y “Pa´ lo mío”.

-¿En qué plataformas digitales se puede encontrar tu música?

-Son varias en las que se pueden encontrar, tanto en Spotify, iTunes, YouTube Music, Deezer.

-¿Cómo te das a conocer como artista? ¿Utilizas las redes sociales?

-Todo lo que soy lo debo a las redes sociales, porque es por donde crecí y lo único que he probado hasta el momento.

-¿Has colaborado con otros artistas? ¿Con quién te gustaría colaborar en el futuro?

-Aún no colaboro con ningún artista, aunque estoy en conversaciones. En el futuro quisiera colaborar con quien aparezca con buenas intenciones, ganas de aportar más al arte que a sus propias necesidades.

-Relata tu experiencia de conocer a Milo J y qué te dejó esa situación.

-Pues la verdad es una de las experiencias más lindas que he tenido dentro de lo que es mi corta carrera como artista, ya sea con los videos o la música. El relato como tal está dentro de los videos que publiqué. Creo que lo que me dejó es esa seguridad dentro de mi que dice “hazlo”. Si no es por eso, no lo hubiese conocido.

-¿Has tenido la oportunidad de presentarte en vivo? ¿Cómo te sientes en el escenario?

-No he podido aún tener ese sentimiento de estar en un escenario pero lo sueño todos los días.

Retos y expectativas

-¿Qué dificultades has encontrado en tu camino como artista en Argentina?

-La única dificultad que he tenido es económica y sin embargo creo que va más allá que una dificultad, sino una disposición a gastar en eso y no en otras cosas.

-¿Cuáles son tus metas a corto y largo plazo en tu carrera musical?

-La meta a corto plazo es presentarme en vivo con mis propios temas. Y metas a futuro: poder vivir de lo que me gusta.

-¿Qué sueños te gustaría alcanzar como artista?

-Creo que el único sueño que quiero cumplir es estar la mayor parte de mi tiempo en un estudio, hasta el cansancio.

-¿Qué te gustaría decirle al público argentino sobre tu música?

-Mi música ahora mismo está en un punto para aquellos que realmente quieren aferrarse a mi persona y a lo que siento. Como que no busco gustar a todos antes que gustarme a mí. Estoy muy presente con ese pensamiento.

-¿Qué opinas de la escena del trap argentino?

-La escena trap argentina es una de las élite para mí. Lo mucho que han logrado, las fronteras que cruzan, los números que suman, la verdad es impresionante. En Venezuela tambien hay un lindo movimiento de artistas, solo que siempre faltó ese apoyo incondicional que tienen los argentinos por ser siempre los primeros, y eso es muy cool.

-¿Qué te apasiona de la música?

-Me apasionan las distintas formas de plasmar una idea. La música no tiene un límite de creatividad y eso está bueno.

-¿Qué te depara el futuro en tu carrera musical?

-La verdad, no sé que depara, pero espero lo mejor. Y se que con la constancia que le estoy dedicando, a algún lugar tengo que llegar. No es en vano todo lo que hago.