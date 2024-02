A casi un año de la muerte de Ramiro, su familia pide Justicia

En pocas semanas se va a cumplir un año de la muerte de Ramiro Díaz, un joven de 18 años que vivía en Ausonia. Su fallecimiento fue a causa de un accidente que se produjo mientras trabajaba para el municipio. Celeste Torres, su mamá, reclama justicia, ya que la causa está demorada y sin imputaciones.

“El que accidentó a mi hijo, no está imputado. El carro con el que lo atropelló, sigue andando por el pueblo. Los responsables no dan la cara” cuenta en diálogo con Villa María VIVO la mujer, que busca que el caso “no quede en la nada”.

Celeste relató cómo fue aquel 3 de marzo del 2023, cuando recibió el llamado de que su hijo había sido internado en el Hospital Regional Pasteur por un accidente. Días después, falleció a causa de las graves lesiones.

La causa está en manos de la fiscalía de Instrucción del Segundo Turno, pero en 11 meses no ha tenido avances, indicó la mujer. Recién días atrás, el nuevo abogado pudo tener acceso al expediente.

La familia, con representación del abogado Héctor Villarino, apuntan a que imputen al conductor por homicidio, pero también al intendente de ese momento, Mauricio Pajón, por incumplimiento de deberes de funcionario público.

El accidente

Ramiro tenía 18 años y trabajaba como recolector de residuos para el municipio, mientras se preparaba para entrar al cuerpo de Gendarmería.

El día del accidente, según pudo reconstruir su mamá a partir de los testimonios de compañeros de trabajo, el joven había bajado del carro y recordó que había olvidado su buzo, por lo que volvió a buscarlo.

Es en ese entonces cuando quien conducía el vehículo, no pudo ver a Ramiro, que terminó enganchado y cayendo hacia abajo del compactador.

Celeste dice que el vehículo con el que ocurrió el fatídico hecho, no estaba en condiciones. “El que manejaba el tractor no estaba atento y no pudo ver a Ramiro porque el tractor no tenía espejos y frenaban con un palo de escobas”, detalló.

Lo que la mujer busca es justicia “porque hubo muchas negligencias y muchas mentiras”, dice y apuntó además contra el municipio que, según indicó, tampoco tenía registrado laboralmente como corresponde al joven, que no contaba con seguro, entre otras cosas, aseguró.

“Quiero Justicia, que realmente el caso de mi hijo no sea otro caso más”, expresa Celeste.

Causa estancada y contra el intendente

Héctor Villarino, es el abogado que representa a la familia de Ramiro. A este medio, contó que la causa “parece estar estancada”.

“Vamos a requerir a la fiscalía copia del video de las cámaras de seguridad para poder cotejar con los elementos que tenemos”, indicó.

La causa no tiene imputados, pero solo está presentado el conductor del vehículo por la posibilidad de que surja una acusación, explicó Villarino.

“Nosotros queremos que se lo impute a él por el homicidio y al intendente por el incumplimiento de los deberes de funcionario público”, agregó.

El mandatario de aquel entonces era Mauricio Pajón, a quien el abogado y la familia que representa sostienen que “avalaba que un vehículo que no está en condiciones de transitar y que es rural se utilice para fines urbanos, sin tener las condiciones mínimas de seguridad”.

Además, en la causa todavía no se presentó la pericia accidentológica. Ese podría ser el motivo por el que el caso está en espera, dijo el abogado.