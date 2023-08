A dos meses de la muerte de Francisco, su familia exige justicia 

La madre del pequeño de 4 años, que falleció el 24 de junio en un accidente en el salón de ATE, cuestionó la lentitud de la investigación y pide justicia para su hijo. “Que haya un culpable”, dijo frente a Tribunales.

La familia de Francisco Martín Pinto, el niño de 4 años que falleció el 24 de junio en un accidente en el salón de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en Villa María, exigió justicia en una convocatoria en Tribunales.

La madre del pequeño, Karen Aquino, cuestionó la lentitud de la investigación y la falta de comunicación por parte del gremio.

“Hace dos meses que no tenemos ninguna respuesta. Recién ahora nos llaman, tenemos que hacer esto para que nos den una respuesta. No es así, yo de brazos cruzados no me voy a quedar”, dijo Aquino a Radio Villa María.

La mujer contó que su hijo estaba “feliz por ir al cumpleaños de su compañerito” y que quiere justicia, “que el de mantenimiento o los de ATE paguen. Que haya un culpable”.

Aquino también indicó que cuentan con un abogado pero que no puede acceder al expediente y que las pericias, supuestamente, están en Córdoba.

Lamentó además que desde el gremio no se hayan comunicado con ellos. “No son capaces de ir, pedirme disculpas o de ir al velorio de mi hijo. Nada”, dijo.

El papá del cumpleañero acompaña

Por su parte, José Guevara, padre del niño que festejaba su cumpleaños, acompañó a la familia del pequeño.

Guevara dijo que fue citado para declarar, pero que luego “salió gente a decir que yo estaba cambiando las declaraciones y que quería que la gente también lo haga”.

Aseguró que eso es mentira y que acompaña a la familia. También aclaró que “el portón se cayó aparentemente al nene que pasaba corriendo, no es que estaba abajo como algunos dicen”.

Guevara agregó que los vecinos que vieron lo sucedido están dispuestos a salir de testigos.

La causa, que quedó en manos de la fiscalía de Instrucción del Primer Turno, a cargo de Silvia Maldonado, continúa bajo investigación.