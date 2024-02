Chicos y chicas se quedan sin cenar en La Calera y piden urgente donativos

El miércoles 28 de febrero, el Comedor Caritas Felices, dirigido por Marisa Sánchez y ubicado en el barrio La Calera de Villa María, se vio imposibilitado de brindar la cena habitual a los más de 80 niños y niñas que acuden de lunes a viernes a esta institución.

La razón detrás de esta situación lamentable fue la escasez de insumos y alimentos para preparar las comidas.

Marisa Sánchez, responsable del comedor, se puso en contacto con Villa María VIVO para hacer pública esta situación urgente y lanzar un llamado a la solidaridad de la comunidad.

En un contexto marcado por el aumento de precios y los preocupantes índices de pobreza en el país, el Comedor Caritas Felices enfrenta dificultades para continuar con su labor social.

Una situación que duele

“Anoche no pude cocinar. Quería hacer un guiso, pero no tenía tomate, no tenía zanahorias, y apenas una pocas cebollas. Duele mucho no poder cocinarles”, comentó la mujer en la charla por teléfono.

Advirtió que “la situación es nada buena” y que “la mayoría de los chicos, si no cenan acá (en su comedor), no comen”.

Al comedor Caritas Felices asisten entre 81 y 85 chicos y chicas del barrio La Calera y alrededores, todas las noches, de lunes a viernes, para recibir un plato de comida.

Marisa necesita al menos 7 u 8 kilos de insumos por día para darles un plato a cada uno, pero no siempre alcanza.

Otras veces le ha ocurrido que las donaciones y aportes escasean y no se alcanza a cubrir toda la demanda.

Llamado a la solidaridad

Ante esta coyuntura difícil, Marisa Sánchez y todo el equipo del Comedor Caritas Felices solicitan la colaboración de personas e instituciones que puedan contribuir con donativos de alimentos y recursos para asegurar la continuidad de su labor.

La situación económica actual ha generado un impacto significativo en las familias más vulnerables, y los comedores como Caritas Felices desempeñan un papel fundamental en la provisión de alimentos y apoyo comunitario.

Sin embargo, para mantener estas actividades es esencial contar con el apoyo solidario de la sociedad.

“Cualquier cosa que una familia pueda donar, ayuda. Aunque sea media docena de huevos o un kilo de papa. Lo pueden traer o yo me llego en la moto a buscarlo”, explicó Marisa.

En este sentido, se invita a todas las personas y entidades interesadas en apoyar esta causa a ponerse en contacto con el Comedor Caritas Felices para coordinar la entrega de donativos y brindar así un alivio concreto a las familias en situación de vulnerabilidad.

Cómo contactarse con Caritas Felices

El comedor Caritas Felices se encuentra en calle Juárez Celman 842, barrio La Calera.

El teléfono de contacto es 3534114971.