El problema a los barrios: Vecinos del Ameghino con sus frentes copados

El cobro del estacionamiento medido llevó gran caudal de tránsito y búsqueda de espacio para estacionar a las cuadras que salen fuera del anillo.

Vecinos del Ameghino, Centro Sur y Lamadrid sienten los inconvenientes.

Una nueva problemática se dio lugar a partir de la puesta en marcha del sistema de estacionamiento medido.

Saliendo del anillo delimitado por la aplicación los problemas se trasladaron allí, principalmente al Ameghino, Centro Sur y Lamadrid.

En diálogo con Villa María VIVO el presidente del Centro Vecinal de barrio Ameghino, Luciano Cerioli, comentó la situación.

-¿Cómo impactó el estacionamiento medido en barrio Ameghino?

-Hay malestar en la zona de los bulevares y las primeras cuadras porque son frentistas que estaban acostumbrados a una cierta tranquilidad.

Y ahora en horario comercial se encuentran con cuadras llenas de autos.

-¿En qué sector del barrio, qué cuadras son las más perjudicadas?

-Esta situación se ve desde bulevar España hasta la calle Alberdi inclusive, todas las que cruzan por ese perímetro.

Hasta juntaron firmas para reclamar porque le tapan los garajes, pero conocen bien la operatoria de llamar a Seguridad Ciudadana cuando eso ocurre.

Y el mayor inconveniente es la cuadra del Club Ameghino en calle San Juan y el Club de Abuelos en la Salta cuando por sus actividades hay más movimiento de vehículos.

Como colectivos que trae equipos a jugar y se genera un embotellamiento o noche de baile en el club de los abuelos.

-¿Hay frentistas que no pudieron tramitar su eximición?

-La gente que vive sobre el bulevar es poca porque está bastante lleno de comercios, pero ya están notificados de que tienen que tramitar la eximición para estacionar su vehículo allí.

-¿Qué percepciones tenes de las primeras semanas del sistema en funcionamiento?

-Lo principal es que hay muchos adultos mayores que no aceptan el tema del celular y la aplicación. Cargar dinero a ese sistema no les convence. Les tuve que ir yo a ayudar porque no les ha sido fácil.

Respecto a la situación de los frentistas, por último, el municipio aclaró que “deberá estacionar en el espacio de acceso a su cochera, activando la aplicación, sin que esto repercuta en el cobro del estacionamiento.

En este sentido, se solicita colocar la identificación de la patente eximida en el portón de acceso a la cochera. En caso de estacionar en otro sector, se realizará el descuento correspondiente”.