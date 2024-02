Facundo lo logró: Con 7 horas de nado concretó su primer travesía de aguas abiertas

Es profesor de Educación Física oriundo de Arroyo Cabral, pero reside en Villa María desde hace varios años.

Estaba preparando este desafío por el Rio Gualeguay, Entre Ríos, y logró cumplirlo.

Sus planes a futuro.

Facundo Scarafía se venía preparando desde hace mucho tiempo para realizar esta travesía. Y lo logró.

Fue a lo largo del Rio Gualeguay, Entre Ríos, este sábado 3 de febrero. Y constaba de unir el Paso de Alonso a Puerto Ruiz, lo cual es un total de 32 kilómetros de nado continuo.

En diálogo con Villa María VIVO contó: “después de 7 horas de nado continuo, con un agua a temperaturas de 30° y un río que no dio el brazo a torcer en un ningún momento, unimos los 32km que separan al Paso de Alonso con Puerto Ruiz.

La travesía inició pasada las 8 am por el río serpenteante del Gualeguay. En las embarcaciones me acompañaron Pablo Cosso, organizador y fiscalizador del evento, paramédicos, prefectura naval, asistentes de nado y especialmente mi entrenador, Facundo Nocelli, quien me asistió en todo momento.

Hasta las 2 horas de nado veníamos con un excelente ritmo, buena frecuencia de brazadas, sólidos pero luego del Puente Pellegrini (Punto icónico de la ciudad y referencia de nado) el río se “planchó”. Se transformó en una pileta donde no nos favorecía para nada, la corriente no estaba a nuestro favor y todo se hizo más pesado.

A partir de ahí fue un trabajo exclusivamente de la mente y de un equipo que me sostuvo en cada momento.

Pero lo logramos. Y la llegada nos recibió Lito Arnaudin, primer nadador en realizar la travesía hace más de 50 años”.

Respecto a sus planes a su futuro, Facundo explicó que “ahora estamos definiendo si vamos a nadar los 70km que unen San Nicolás con San Pedro, en Buenos Aires. O más adelante con aguas más frías unir el Parque Nacional El Palmar con la ciudad de San José, en Entre Ríos.

Y nuestro gran objetivo es poder hacer el cruce del Río de la Plata“.