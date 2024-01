Manteca local fue tendencia en redes y se armó una discusión nacional

Una usuaria de la red social X (ex Twitter) compartió con sus seguidores que había ido a una cadena de supermercados de la Ciudad de Buenos Aires y no encontraba otra manteca más que una de marca que se fabrica en Villa María, pero que ella desconocía.

Al principio la indignación de su parte fue notoria porque la mujer oriunda de Buenos Aires desconocía también la calidad del producto.

Pero en pocas horas cientos de usuarios le respondieron, destacando el producto y todas las variedades lácteas que fabrica la empresa villamariense.

Esta fue la publicación que generó gran controversia y que todavía sigue sumando comentarios en las redes sociales:

En Coto, súper grande, NO HAY MANTECA!!! Podes creer? 🤦‍♀️

Solo una, tamaño grande y chico, peeeeero, no la conoce ni tu hermana, “Tonadita” 🤌. Si alguien la probó, que me avise, porque yo no me animo 🤷‍♀️. pic.twitter.com/ZqDqIsnqJi

— Pitu ‏🍄 (@Miss_Pitu) January 3, 2024