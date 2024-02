Municipales piden aumento salarial que compense la inflación de diciembre y enero

Desde la Unión de Trabajadores Estatales Municipales piden aumento salarial.

El municipio había acordado una mesa de negociación con SUOEM para este mes.

Trabajadores municipales iniciaron un pedido de negociación salarial, el último aumento lo tuvieron en noviembre pasado y advierten por la situación económica.

Explicaron: “El proceso inflacionario que estamos viviendo pulveriza los sueldos. Cuestión que se agravó a partir de diciembre y la gran devaluación producida por el actual gobierno nacional.

Como los municipales de Villa María no tuvimos ningún tipo de aumento ni en diciembre ni en enero, nuestro sueldo perdió casi la mitad de su poder adquisitivo“.

Así desde UTEM, aclararon que “resulta imperioso recuperar el poder adquisitivo perdido en estos dos meses mediante un aumento urgente del 58,86 % que es el porcentaje que resulta de la combinación de los índices inflacionarios de diciembre y enero“.

Y sentenciaron: “es claro que hay plata, y mucha, pues se realizó un aumento de las tasas municipales que, en algunos casos, superó el 400%.

En el estado de situación de los sueldos municipales de Villa María no debe olvidarse que tenemos compañeros facturantes que cobran $160.000, lo que no puede ser definido de otra manera que no sea un sueldo de hambre”.

Reincorporaciones en suspenso

Mientras que respecto al proceso que inició en enero por intermediación de UTEM, para reincorporar trabajadores despedidos, se paralizó.

Jesús Chirino aseguró a Villa María VIVO que “venían a buen ritmo, nos faltaban dos. Pero se suspendieron por ahora”.

Así, “desde la UTEM veníamos teniendo un diálogo fructífero con el actual gobierno, mediante el cual se logró la reincorporación de decenas de compañera/os al trabajo municipal.

Pero, de pronto, parece ser que se enturbiaron esos canales de intercambio y no se responde a nuestro pedido de participar en las paritarias”.

El Ejecutivo se comprometió con SUOEM

El 22 de enero pasado el secretario de Gobierno, Cultura y Relaciones Institucionales, Marcos Bovo, y el secretario De Economía, Transformación Digital y Desarrollo Productivo Guillermo Pieckenstainer, se reunieron con la conducción del SUOEM.

Recibieron a Sergio Rodríguez (Secretario General) y Juan Vázquez (Secretario Adjunto), donde abordaron diversos temas de interés común referidos a asuntos municipales.

Entre ellos, el inicio del diálogo para abordar desde el mes de febrero las paritarias salariales, en función de la situación económica y la Ley de Emergencia Económica por la que atraviesa el municipio.