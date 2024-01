“No podemos dejar que inadaptados nos llenen de basura la ciudad”

Rubén Aquiles, subsecretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de Villa María, habló en una entrevista con Villa María VIVO sobre el grave problema que se repite en distintos barrios de la ciudad con la formación constante de microbasurales.

Las inconductas de quienes desechan residuos en lugares indebidos atenta contra los intentos del Municipio por mantener limpios esos espacios, y a veces también son los propios vecinos de los sectores afectados quienes se enfrentan a los que arrojan basura desaprensivamente.

-¿Qué diagnóstico hacen de la situación en Villa María con los microbasurales?

-Que los villamarienses no estamos cuidando a Villa María. Por eso estamos hablando con los vecinos y nuestro mensaje es el siguiente: Vamos a ser inflexibles con la multa para aquellos que tiren basura en lugares indebidos. Vamos a multar como corresponde y también vamos a monitorear a través de las cámaras instaladas. Necesitamos una Villa María limpia y para lograrlo necesitamos la colaboración de todos los villamarienses. No es solo responsabilidad del municipio, sino de todos los vecinos. Hemos visto irregularidades muy lamentables que nos duelen como villamarienses. Por ejemplo, recorrimos un basural donde habían tirado tripas de animales y otras cosas similares, lo cual es lamentable porque hay niños cerca. Queremos que los vecinos nos ayuden, que colaboren con la gestión. Estamos a disposición para resolver este tema y ser inflexibles al respecto. Pedimos que si tienen desechos, llamen y avisen, ya que vamos a ofrecer un servicio de recolección de basura durante toda la semana.

-¿Y ahora mismo, qué puntos se han vuelto a generar con basura que la gente ha tirado luego que se limpiara hace unos días?

-Esta mañana lo mandamos a limpiar de nuevo. Nos preocupa que vuelvan. Hay que hacer ver que nosotros mandamos a limpiar y vuelven, como una actitud despectiva. Hay que darse cuenta que es algo que hacemos en contra de nuestra ciudad. Hacemos un daño cuando creemos que nos sacamos la basura de encima y sabemos que nos estamos haciendo daño a todos tirando la basura de esa manera.

-¿Se lleva al basural ese material que se recoge?

-Si, se lleva. Por eso le pedimos que embolsen la basura y no la saquen en días que el basurero no pase. No queremos que los vecinos pongan la basura en la vereda, ya que los perros la destruyen. Necesitamos el compromiso de todos para mantener una Villa María limpia.

-¿El punto limpio que estaba en Avenida Universidad, el del barrio Bello Horizonte, quedó cerrado? Es decir, ¿ya no se puede arrojar más basura ahí?

-No se puede arrojar más basura. El intendente Eduardo Accastello está trabajando sobre el tema para los próximos días, porque nosotros queremos tener los puntos para poder separar la basura. No se puede tirar así, amontonar la basura en este lugar privado.

-¿Pero esa situación no está perjudicando? Porque me parece que la gente va hasta ahí, se encuentra con que ya no puede tirar la basura y la termina dejando en cualquier lugar para no volverse después con toda esa basura.

-Esa es una irresponsabilidad. Por eso nosotros no podemos apañar ese tipo de cosas y tolerarla. La gente sabe, como usted debe saber, que eso no se puede hacer. Cualquier vecino lo sabe. Lo que pasa es que algunos lo hacen para deshacerse de la basura y no antes de hacer el trámite para hacerlo correctamente, como es.

-¿Ya está en implementación el proyecto para utilizar las cámaras para multar a las personas que arrojan basura?

-Tenemos que terminar dos o tres pasos en los próximos días para que definitivamente esté en marcha.

-¿Se ha podido hacer alguna multa a alguna empresa o persona que se la sorprende arrojando basura, tal vez con la actuación de algún inspector?

-Hace dos semanas largas que estamos en la gestión y hemos empezado a trabajar en ese tema. Ya tenemos los inspectores, así como los terrenos baldíos que están con los yuyos a un metro y medio, dos metros de alto, que eso tampoco es bueno para el vecino. Estamos trabajando con todo eso y vamos a labrar el acta cuando ya tengamos todo listo, cuando veamos a alguien que tira basura en lugares indebidos.

-¿Tienen algún registro de la gestión anterior o ustedes han hecho algún relevamiento de la cantidad de microbasurales en los barrios?

-Nosotros realizamos el relevamiento los primeros dos, tres días de gestión. Entonces empezamos a desarticularlo y es impresionante cómo la gente genera todos los días un basural a cielo abierto. No se puede determinar el número exacto. Pero les puedo asegurar que hay más de cien. Pero nosotros vamos a combatir eso. Estamos para combatirlo, para que terminemos con que Villa María tiene que ser una ciudad limpia como siempre lo fue. Somos todos villamarienses que deseamos que Villa María sea una ciudad limpia y colaboremos todos juntos. Si usted ve por ahí alguien que tira basura también tiene la posibilidad de parar y decirle por qué tira la basura ahí. Nosotros no podemos dejar que inadaptados nos llenen de basura la ciudad.