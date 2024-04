Proteccionistas organizan protesta frente al municipio

Piden ser recibidos por alguna autoridad.

Reclaman por el supuesto mal estado del Centro de Adopción Municipal

El Municipio rechazó las denuncias e iniciará acciones legales.

Proteccionistas de Villa María iniciaron una campaña días atrás por la muerte de una perra galga en el Centro de Adopción Municipal (CAM).

Inmediatamente el municipio salió a responder con un comunicado donde negaron los hecho.

Pero esa género malestar y ahora convocan a reunirse el viernes 12 de abril frente al palacio municipal.

Se convocan a las 12:45 horas y el objetivo es “obtener respuestas de parte de los encargados del Centro”.

En este sentido, le pidieron al municipio ser recibidos durante esa jornada para que puedan reunir opiniones e intentar buscar una solución conjunta al supuesto mal estado del lugar.

En diálogo con Villa María VIVO, Pablo Vera, responsable de la Protectora Sarmiento, comentó: “ellos dieron explicaciones de la galga, pero está la denuncia penal”

“Queremos que nos digan donde están los 5 millones de pesos de balanceado, los 5 millones de drogas que compraron. Todo consta con facturas en la denuncia que yo hice en la Unidad Judicial”.

“El municipio solo larga avisos sin sentido, pero no le dan respuestas a quienes luchamos por los animales”.

VER ► Denuncia penal para el CAM por “crueldad animal”

Mientras que respecto a la denuncia, aclaró: “a mi todavía no me citaron, ni me pidieron las pruebas para las pericias oculares. No tuve ningún acercamiento del fiscal y de parte del municipio, menos”.

Rechazo de denuncias por “infundadas”

La Municipalidad de Villa María desmintió taxativamente que se hubiera producido una situación de abandono y descuido de una perra raza galgo en el Centro de Adopción Municipal (CAM), rechazando una denuncia sobre un supuesto caso que se viralizó en redes sociales.

En las últimas horas se publicó un video en el que se relata una aparente situación de maltrato animal y de abandono, aduciendo que esto habría llevado al fallecimiento de una perra en las instalaciones del predio comunal.

Sin embargo, desde el gobierno local fueron enfáticos en rechazar esa situación, al mismo tiempo que se iniciaron acciones administrativas.

Paralelamente, desde el Municipio se hizo saber que también se iniciarán acciones legales y penales para determinar responsabilidades en ciertas denuncias que se difundieron en el último tiempo, y que son consideradas falsas e infundadas.