Raúl Costa presenta su libro sobre pequeñas historias de grandes personajes

El abogado Raúl Costa presenta este miércoles 8 a las 20:00 horas su primer libro, “Pequeñas historias, grandes personajes”, en el Centro Cultural Comunitario (CCC) Leonardo Favio.

“Soy un gran lector, de siempre. Y por ser buen lector ahora se me he dado por volcar parte de lo que he leído en un libro. Es un trabajo muy grande, que no lo imaginaba así. Para escribir, primero hay que leer. Y hay que leer muchísimo”, contó Costa en diálogo con Claves Digital.

Sobre el libro, explicó: “La idea fue tratar de rescatar algunos protagonistas de nuestra historia, no en orden cronológico, pero tomando de 1810 hasta mediados del Siglo XX. Conocerlo desde el costado menos estudiado. El más humano, sacarlo del bronce y humanizarlo. Y porque no, el costado más entretenido”.

La invitación es abierta para toda la comunidad.

“Nuestra historia es muy rica y se va reinterpretando de manera permanente, porque además es una historia muy joven. Pensemos que se reinterpretan textos de los siglos XIII, XIV. Nuestra historia de 200 años está en permanente revisión”.

“El libro tiende a generar esa curiosidad, que la gente busque la manera de interpretar a su modo ciertos acontecimientos que no necesariamente han ocurrido como la historia oficial dice que ha ocurrido”, resaltó.