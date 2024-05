Recibió 3 años y 6 meses de cárcel por asalto con arma de utilería

David Ezequiel Bustos fue condenado a tres años y seis meses de prisión por robo calificado con arma de utilería en Villa María.

El hecho ocurrió en octubre de 2022 en un comercio local.

Bustos ya tenía antecedentes penales.

En la audiencia de debate realizada el 29 de mayo de 2024, el Tribunal de Villa María condenó a David Ezequiel Bustos a tres años y seis meses de prisión por el delito de robo calificado con el uso de arma de utilería.

La audiencia fue presidida por la Dra. Edith Lezama de Pereyra, con la participación del Dr. Walter Daniel Rodríguez como secretario y el Dr. Francisco Márquez como fiscal de Cámara.

Bustos, de 30 años, se conectó desde el Establecimiento Penitenciario Nro. 5 a través de videoconferencia y fue representado por la defensora oficial Dra. Ivana Castoldi.

Los hechos

El incidente ocurrió el 21 de octubre de 2022 alrededor de las 09:10 hs en la bijouterie “Lampfal”, ubicada en Leandro N. Alem nº 200, esquina calle Catamarca, en Villa María.

Bustos ingresó al local fingiendo ser un cliente y solicitó al empleado que le ajustara la malla de un reloj cronómetro.

En un momento de distracción, extrajo un revólver de utilería de su vestimenta y apuntó al empleado, exigiendo el dinero del comercio.

Durante el asalto, Bustos expresó: “Vos sabes como es esto, dame la plata, dale no te pares, no hagas gestos, disculpa que haga esto pero tengo que darle de comer a mis hijos, si no me la complicas lo hacemos rápido y me voy”.

Luego de amenazar al empleado, Bustos se apoderó de un paño con 70 anillos metálicos, 47 relojes y una billetera con 1.140 pesos en su interior.

Finalmente, se encerró en el baño antes de huir del lugar.

El veredicto

El Tribunal declaró a David Ezequiel Bustos culpable del delito de robo calificado por el uso de arma de utilería, bajo los artículos 45 y 166 inciso 2º del Código Penal Argentino.

Además de la pena de tres años y seis meses de prisión, se dispuso la declaración de reincidencia de Bustos, quien ya tenía antecedentes penales.

También se ordenó el decomiso de la réplica de pistola utilizada en el robo y su puesta a disposición del Tribunal Superior de Justicia.

El Tribunal instruyó al Servicio Penitenciario a ofrecer a Bustos la posibilidad de completar sus estudios de nivel secundario durante su tiempo en prisión, debiendo informar sobre su progreso al Tribunal de Ejecución.

Esta sentencia busca no solo castigar el delito cometido, sino también ofrecer a Bustos una oportunidad de rehabilitación y reintegración social a través de la educación.