Sin medicación oncológica, Camila “murió sufriendo muchísimo”

La hermana de Camila Jiménez explicó toda la negligencia alrededor de su muerte.

La joven de 25 años de Villa María estaba a la espera de medicamentos oncológicos.

Camila Giménez era una joven villamariense de 25 años que esperaba medicamentos oncológicos y falleció la semana pasada.

Padecía un tumor cerebral pero por demoras llegaron a tomar su caso ya muy avanzado. Su hermana denuncia negligencia y falta de empatía en todo el tratamiento, que devino en su muerte por no conseguir los medicamentos que necesitaba.

En diálogo con Puntal Villa María, Yésica explicó: “comenzó hace seis meses atrás, mi hermana empezó a ir al Pasteur con un fuerte dolor de cabeza.

No le daban importancia en la guardia, tenía muy mala atención y la mandaban a la casa. Le ponían suero, cosas que nada que ver con la enfermedad.

El 6 de enero que la llevaron descompuesta como con un ataque de epilepsia, recién la llevaron de urgencia a hacerle la tomografía que le habían pedido dos o tres meses atrás“.

A partir de allí lograron arribar a un diagnóstico con un tumor glioblastoma de grado 4, muy avanzado.

Y agregó respecto a la medicación que no llegaba: “El médico se las consiguió, llegó a tomar una y murió sufriendo muchísimo dolor.

Pero las pastillas, nunca recibimos respuestas del SIAFA, ella tendría que haber arrancado el tratamiento ahí nomás de la cirugía.

Si no fuera por el doctor Suárez, no habría llegado a tomar ni una sola. La que tomó el lunes pasado”.

El triste final

Yésica explicó que “el miércoles pasado la llevé yo con mi madre en una ambulancia particular, porque no había. No me querían prestar ni una silla de ruedas.

La llevé sola por esos pasillos arrastrándose porque no tenía fuerzas”.

Finalmente, Camila falleció el miércoles 13 de marzo y los familiares reclaman una disculpa pública de la guardia del nosocomio local.