Taxistas piden un incremento de la tarifa del 40 por ciento

El ajuste se adapta a los incrementos en la tarifa de la capital cordobesa.

El último aumento fue el 9 de febrero y entró en vigencia el 1 de marzo.

Trabajadores del volante piden un nuevo ajuste en la tarifa. El último comenzó a regir el 1 de marzo pese a que se había aprobado por ordenanza en febrero.

De todos modos, los aumentos en sus insumos los ponen otra vez contra las cuerdas, aseguran.

Raul Gaitan del sindicato de taxistas de Villa María comentó a Villa María VIVO: “nos reunimos hace unas semana y este martes volvemos a encontrarnos.

El tema a tratar es la modificación de la ordenanza y la prórroga de algunos beneficios que nos habían dado durante la pandemia, porque no logramos repuntar.

En cuanto al aumento de tarifa, nosotros estamos atados a la de Córdoba. Allá a partir del viernes 19 de abril fue del 40 por ciento. Veremos si acá nos hacen lugar al pedido”.

En marzo pasado la bajada de bandera no se modificó sino la ficha, y quedó en el mismo valor que se había establecido en el último aumento de tarifas.

Mientras que el presidente del Concejo Deliberante, Juan Pablo Inglese, explicó a C20 que “venimos trabajando con taxistas, no solo en lo que es aumento de tarifa.

También, en fortalecimiento y profesionalización. Ellos mismos le llevaron esta inquietud al intendente.

En estos días, estamos analizando los costos de funcionamiento y para vivir que tienen los taxistas con aumentos de combustibles, insumos, GNC. Pero tratamos de no perjudicar al bolsillo del usuario.

Nosotros venimos teniendo una metodología que es en base a la tarifa de Córdoba y ahí vamos reviendo. Todavía no hubo haya, así que acá no se contempla, pero sí los estamos acompañando”.

Entre las propuestas que desarrollan para los taxistas es que sean guías de recorridos turísticos y brindarles capacitaciones para que puedan profesionalizarse.