Vecina de Villa Nueva denuncia “Desidia total” en el municipio

Su hijo sufrió un accidente en el Skate Park.

En el Hospitalito no pudieron completar la curación por falta de insumos.

Denuncia abandono de gestión tras las elecciones

El siguiente texto fue enviado a este medio por Mariela, una vecina de Villa Nueva. La carta textual:

“Bendita transición”

“Este domingo por la tarde mi hijo se accidentó en el skate park de Villa Nueva provocándose un corte bastante pronunciado en el mentón. Estando a unas pocas cuadras del Hospital de Villa Nueva, no lo dudamos. La pocas veces que hemos ido, la atención es excelente. Y así fue esta vez.

Enseguida lo atendieron, higienizaron la herida y la doctora determinó que necesitaría unos puntos de sutura. Lamentablemente no contaban con los insumos necesarios por lo que nos dijeron que no iban a poder hacerlo y que nos fuéramos a otro centro de asistencia.

Desidia total. Impotencia. Frustración. Tristeza.

Todo el quipo del Hospital Villa Nueva nos brindó toda su atención hasta donde pudieron llegar. Ellos no tienen la culpa. Ellos quedan en el medio de la burocracia de los políticos de turno. De los políticos que no fueron elegidos y de los políticos que aún no llegaron a tomar el mando. Y mientras tanto??? Pasan estas cosas.

El ciudadano común, que paga impuestos, que cumple y sigue con la esperanza que algo de todo esto algún día va a cambiar… pero eso nunca sucede. Hasta cuando??? bendita transicion en Villa Nueva, desde que fueron las elecciones para intendente en junio y el ganador es de otro partido político, todo fue en retroceso: no pasa el regador con la frecuencia de solía tener (si es que pasa una vez al día), los recolectores de residuos también menguaron su frecuencia, la limpieza de podas y malezas aún están donde debían ser recolectadas… y podríamos seguir… claro.

Porque pareciera que las gestiones del intendente saliente se terminaron el mismo domingo que descubrió que su partido no había sido el elegido. Tristeza. Impotencia. Desilusión.

Y no hablo de partidos políticos. Y no los meto a todos en una misma bolsa. Simplemente hablo como mamá, que tuvo que salir con su niño herido y sangrando a buscar otro centro asistencial que contara con todos los insumos necesarios para atenderlo como se merecía.

Hablo como ciudadana que cumple con sus deberes civiles, pagando impuestos y cumpliendo con todo lo que se debe. Sin quejarse. Hablo como ser humano que vio la cara de desilusión de los médicos y enfermeros del Hospital cuando tuvieron que decirme que no podrían atender a mi hijo porque simplemente no tenían con qué. Y mientras lo hacían se deshacían en disculpas cuando ellos no tienen nada que ver! Que tristeza. Que impotencia.

Y mientras tanto uno sigue guardando la esperanza de que todo esto vaya a mejorar. Porque todos nos lo merecemos. Para que nadie nunca más tenga que pasar por esto.

Para que esos médicos y enfermeros dejen de afligirse dando explicaciones y puedan hacer su trabajo sin impedimentos. Para que seamos una sociedad mejor. Pensando en el otro. Sin importar hasta cuándo va a durar el poder del de turno. Sin importar en los intereses personales. Sin importar el partido político que gobierne.”

Mariela Zanetti.

DNI 28.064.531