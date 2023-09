Debía dos semanas de alquiler, el dueño lo golpeó y perdió un ojo

El propietario ingresó a la casa en la localidad de Huerta Grande con una llave extra y lo atacó con un arma.

En inquilino, y también víctima, perdió la visión.

El hombre que alquilaba fue atacado por el dueño del departamento.

Se vivió un gran momento de tensión y violencia.

El joven de 27 años que fue atacado por el dueño del departamento que alquilaba era oriundo de La Falda.

El mismo inquilino admite que la pelea se generó por una demora en el pago del alquiler, según informó El Doce.

El hecho ocurrió semanas atrás.

“Esa mañana tocaron la puerta muy fuerte, me levanté y veo a Enrique junto a Luciana, su pareja. Ella me agarró del hombro y él me apuntó con una pistola en la cabeza, me amenazó y me pidió que me vaya”, expresó el joven.

El propietario pudo ingresar al domicilio ya que tenía una copia extra de la llave.

El inquilino corrió a buscar su celular para filmar la situación y Enrique lo golpeó en el ojo de un “culatazo” con el arma.

Los agresores escaparon y el joven tuvo que ser derivado al Hospital Córdoba.

Los médicos le realizaron una cirugía de urgencia y debieron hacerle 26 puntos.

Desde el momento que entró al quirófano le dijeron que había perdido la visión, pero tras una operación de cuatro horas pudieron reconstruirle el ojo.

El propietario quiso desalojarlo por que “hacía mucho ruido, escuchaba música fuerte y y en el edificio vivía gente grande”.

Mientras tanto, el atacante, es comerciante de la zona.

Las fuerzas policiales allanaron su domicilio y encontraron varias armas de fuego, sin embargo no fue detenido.