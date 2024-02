El amor es así: Le pidió casamiento a su novia en Las Peñas

Ocurrió en la noche de este sábado en la Peña de Los Soñadores.

Silvio y Eugenia son de Villa María.

Ella no dudó en dar el sí.

El amor es así y no tiene límites para la imaginación. Así fue que Silvio tomó la iniciativa y en la noche de este sábado 3 de febrero tomó la iniciativa.

Invitó a su novia a las peñas y entre porciones de locro, juntó coraje, pidió micrófono e hizo la propuesta.

En diálogo con Villa María VIVO contó esta hermosa historia de amor.

-¿Cuánto hace que están en pareja con Eugenia? ¿Cómo se conocieron?

-Hace 4 años que estoy en pareja con Eugenia Tunut, nos conocimos en plena pandemia. Hace tiempo que tenía la idea de proponerle casamiento y no encontraba el momento.

-¿Cómo se te ocurrió la idea de hacerle en las peñas la propuesta?

Se me ocurrió pasarla a buscar al trabajo en El Diario y la invité para ir a las peñas y fuimos a la de Los Soñadores, ya que soy fan de ellos. Nos sentamos, pedimos locro para cenar y en un momento dado le propuse casamiento y ella me mira sin entender nada porque no se lo esperaba.

Si bien lo hablamos en un momento, no lo habíamos formalizado.

Me siento muy feliz, amo a esta mujer y es lo mejor que me pasó en mi vida.

-¿Ya pusieron fecha?

-Todavía no tenemos, pero el lunes vamos a sacar fecha al registro civil y este año si o si nos casamos.