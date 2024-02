Llaryora en Villa María: “No estoy dispuestos a que el interior se arrodille”

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, visitó Villa María y en su contacto con la prensa local abordó la situación de crisis que atraviesa Argentina, haciendo un llamado a buscar consensos y evitar los agravios.

Expresó su preocupación por medidas que afectan a la producción y el trabajo, y manifestó su respaldo a artistas y periodistas que son objeto de ataques.

Llaryora reafirmó su compromiso con el diálogo y la defensa de la democracia, destacando la importancia de trabajar en conjunto para superar los desafíos que enfrenta el país.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, estuvo de visita en Villa María y aprovechó la ocasión para expresar su punto de vista sobre la situación política y económica del país, así como también para hacer referencia a las críticas hacia su gestión y la de otros funcionarios provinciales.

Necesidad de diálogo

Llaryora comenzó su discurso señalando la grave situación que atraviesa Argentina, describiéndola como una de las peores crisis de los últimos tiempos, marcada por una alta inflación y una recesión profundizándose.

En este contexto, hizo un llamado a buscar consensos y evitar los agravios, destacando la importancia del diálogo para sacar adelante al país.

“Yo creo que estamos en un momento de una crisis tremenda en la Argentina tal vez una de las peores de los últimos tiempos por lo menos que uno recuerde con una tremenda inflación con una recesión que no tiene nombre, que se está profundizando. Así que creo que es un momento para consensos, creo que es un momento para evitar agravios que no tienen sentido, sino que es un momento para dialogar y que en conjunto podamos sacar la Argentina adelante”.

Defensa de la producción y el trabajo

El gobernador de Córdoba expresó su preocupación por las medidas que afectan a la producción y el trabajo, haciendo especial hincapié en los derechos de exportación que impactan negativamente en sectores clave como la industria metal mecánica y la producción de lácteos.

Llaryora reafirmó su compromiso de defender a los productores y trabajadores cordobeses, y criticó las políticas que perjudican al interior del país.

Respaldo a artista y periodistas

En un gesto de solidaridad, el gobernador se refirió a la situación de los artistas y periodistas que son objeto de ataques por expresar sus opiniones.

Condenó las prácticas de difamación y persecución, destacando la importancia de la libertad de expresión y la defensa de la democracia.

“No estoy dispuesto a que el interior se arrodille. Sí estoy dispuesto a consensuar. Sí estoy dispuesto al diálogo. Sí estoy dispuesto a que Argentina pueda construir un acuerdo que nos saquen para adelante. Pero hay que consensuar, hay que dialogar”, reclamó.

“Repudio que un gobierno nacional que publique una lista de los diputados que votaron en contra, tratándolos de traidores. Ahora hay artistas que cuando cantan un tema porque no le gusta el gobierno también los tratan de traidores. Me solidarizo con periodistas cordobeses que, por hacer una sola editorial, también los tratan de traidores. Eso es peligroso”, sentenció.

“La Democracia se cimienta en la libertad de prensa, en la libertad de opinión y que si nosotros no defendemos a otros, aunque piensen distinto, no vamos a defender la democracia y no quiero la dictadura y el fascismo la Argentina”.

Martín Llaryora cerró su intervención reafirmando su compromiso con el diálogo y el consenso, y su voluntad de defender los intereses de Córdoba y el interior del país.

Destacó la importancia de mantenerse firmes ante las adversidades y trabajar en conjunto para superar los desafíos que enfrenta la Nación.

Llaryora con Prunotto y Accastello en el Festival

Luego de participar de la entrega de microcréditos y adendas de Vida Digna en un acto que se hizo en el teatro del Parque de la Vida, el gobernador Martín Llaryora se dirigió hacia el Anfiteatro.

Allí asistió a la noche de cierra del 56º Festival de Peñas junto a la vicegobernadora Myrian Prunotto, por lo que las dos máximas autoridades de la provincia estuvieron juntas en Villa María.

Acompañados por el intendente Eduardo Accastello, vivieron desde la planta gran parte del desarrollo de la quinta noche.

Llaryora anunció previamente un aporte de 92.000.000 pesos para la organización del evento.