Nija Collier y Chinna Fair: “Nos sentimos amadas en Villa María”

Las jugadoras estadounidenses Nija Collier y Chinna Fair, que actualmente forman parte del club Florentino Ameghino de la ciudad de Villa María, brindaron una entrevista conjunta en la que compartieron sus experiencias jugando al básquet en Argentina y adaptándose a la vida en el país.

Ambas jugadoras son parte del plante de Las Leonas, como se conoce a la división femenina del básquet de Ameghino.

Coinciden en la diferencia de ritmo en comparación con sus países de origen, destacando la adaptación progresiva. Resaltan la importancia de la cohesión y el trabajo en equipo como elementos claves, y hablan de sus experiencias, como por ejemplo, habiendo probado platos típicos como el asado, la milanesa y el dulce de leche.

-¿Cómo se sienten al jugar al básquet en este país?

-Nija: Me siento bastante bien. Yo creo que me gusta el clima aquí. Me gusta conocer nuevas personas. Pienso que esa es la mejor parte del viaje.

-Chinna: Me siento bien jugando aquí, en Argentina. Es una competencia diferente, un estilo de básquet diferente y creo que es muy bueno ver diferentes rangos de básquet. Me gusta jugar acá.

-¿Hay diferencias notables en la rutina diaria en comparación con Estados Unidos?

-Nija: Creo que no hay diferencias. Creo que acá todo es más rápido, acelerado. En cambio, en mi casa todo es un poco más lento. Allá, nosotras podríamos entrenar tiempo extra, pero tenemos más tiempo de descanso. Aquí, es como ir, ir, ir; entonces, estoy más cansada y mi energía baja mucho. Pero, en general, es muy poca la diferencia.

-Chinna: Coincido con lo que dice Nija, todo acá es un poco más rápido. Pero no es tan importante, es algo bueno, pero es más diferente acá que en casa.

-¿Cómo se adaptan al ritmo de vida en Villa María?

-Nija: Voy a decir: mis hábitos alimenticios. Al principio, cuando llegué, me alegré de que no tuviera muchas cosas que me gustaran de casa. Entonces, pude cambiar con bastante facilidad los que comía y mi plan de alimentación haciendo que todo sea más sano. Ahora, me concentro mucho más en mi fuerza, en lo que como, en lo que le doy a mi cuerpo, porque así voy a poder jugar mucho mejor.

-Chinna: Para mi, lo más difícil fue la comida porque soy un poco exigente. Al principio, no comía mucho, pero después empecé a acostumbrarme. Pero, no es que la comida no me gustaba, era distinta y sólo era cuestión de adaptarme.

-¿Qué les gusta de vivir en Villa María?

-Chinna: Sí, es bastante tranquilo. No es una ciudad muy ruidosa, sólo los fines de semana, pero es normal. Acá todos son amigables, te hacen sentir bienvenida. Me gusta la tranquilidad.

-Nija: Me gusta la tranquilidad, también. Actualmente, estoy conociendo nuevas personas porque cuando voy al supermercado, a la verdulería, incluso cuando cruzo al frente de la estación de servicios o la farmacia, la gente simplemente me conoce. Me hacen señas de básquet. Y es agradable ver a esas personas todos los días. Soy una clienta habitual y se alegran cuando me ven.

-¿Han probado la comida local?

-Chinna: Realmente no he probado nada que sea muy diferente a nuestra comida. Para ser honesta, como lo básico. Es muy raro que intente probar algo que no conozco.

-Nija: Soy demasiado exigente, pero estoy dispuesta a probar cualquier cosa. Si se ve bien, lo voy a comer, pero si es raro, probablemente no lo coma.

-¿Hay algún plato que les haya encantado o sorprendido?

-Nija y Chinna: el asado, la milanesa y el dulce de leche.

-¿Cómo ven su papel como jugadoras extranjeras en el equipo? ¿Qué experiencias o conocimientos pueden aportar al grupo?

-Nija: Creo que solo necesitamos poder concentrarnos y tener buen humor y energía dentro y fuera de la cancha. Creo que simplemente nos unimos como equipo y jugamos como equipo, nos mantenemos concentradas y creo que de esa forma podemos contribuir.

-Chinna: Definitivamente siendo pacientes las unas con las otras. En un partido buscamos ser unidas y jugar como equipo. Realmente necesitamos fijar nuestro jugo y no jugar el que plantea el rival. Simplemente lo que tenemos que hacer es enfocarnos en esa mentalidad para ganar. Por eso, me refiero a ser paciente en general.

-Específicamente para Chinna: ¿Cómo ha sido diferente esta experiencia en comparación con la primera vez que viniste a Argentina? ¿Qué consejos puedes dar a tu compañera que está aquí por primera vez?

-Chinna: Realmente no encontré muchas diferencias, pero puedo decir el amor. Honestamente, recibí más amor cuando regresé. Me hicieron sentir más bienvenida que la primera vez. La primera vez también fui bienvenida, pero ahora cuando volví lo sentí distinto, con más emoción. Yo creo que tiene que ser ella misma, a ella la quieren porque es ella misma. No tiene que ser alguien más, que sólo juegue su juego.

Partido definitorio

Este miércoles 17 de abril a las 21.30 horas, Las Leonas buscarán la victoria ante Obras para estar más cerca de su clasificación a la final de la Liga Femenina.

El cotejo es en el estadio de calle San Juan 1664.